Делегация бывших высокопоставленных чиновников США прибудет на Тайвань 14 января
Делегация из бывших высокопоставленных чиновников США, несмотря на предостережение со стороны Пекина, прибудет на Тайвань уже сегодня, 14 января. Об этом сообщили в пресс-службе Американского института в Тайбэе.
"Бывший помощник президента США по национальной безопасности [в администрации Джорджа Буша – младшего] Стивен Хэдли и экс-заместитель госсекретаря [при Бараке Обаме] Джеймс Стайнберг прибудут в Тайбэй 14 января. Их будет сопровождать председатель Американского института на Тайване Лора Розенбергер", — говорится в сообщении.
Они планируют 15 января встретиться с рядом ведущих политических деятелей острова и передать им "поздравления от американского народа Тайваню в связи с успешными выборами".
Напомним, на Тайване прошли выборы главы островной администрации, на которых с 40,05% голосов победил кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Он заявил, что готов встать на защиту частично признанной республики от "угроз и запугивания" со стороны материкового Китая. Конгресс США хочет в мае направить на инаугурацию Лая Циндэ делегацию, от чего Штаты уже предостерегли в Посольстве Китая.
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