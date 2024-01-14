Делегация бывших высокопоставленных чиновников США прибудет на Тайвань 14 января

Делегация из бывших высокопоставленных чиновников США, несмотря на предостережение со стороны Пекина, прибудет на Тайвань уже сегодня, 14 января. Об этом сообщили в пресс-службе Американского института в Тайбэе.

"Бывший помощник президента США по национальной безопасности [в администрации Джорджа Буша – младшего] Стивен Хэдли и экс-заместитель госсекретаря [при Бараке Обаме] Джеймс Стайнберг прибудут в Тайбэй 14 января. Их будет сопровождать председатель Американского института на Тайване Лора Розенбергер", — говорится в сообщении.