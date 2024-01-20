День Республики Крым, Собор Иоанна Предтечи, Иван-бражник: Праздники и приметы 20 января Сегодня, 20 января 2024 года, в России отмечается церковный праздник, имеющий связь с Крещением Господнем. Также на эту дату приходится особый день для одного из новых регионов России и праздник, который оценят многие гурманы. 19 января, 21:01 20 января отмечается День Республики Крым. Обложка © Shutterstock

День Республики Крым

20 января в России отмечается праздник, посвящённый одному из самых ярких регионов страны, — на эту дату приходится День Республики Крым. Вот несколько фактов о нём: Это официальный региональный праздник.

Отмечается ежегодно 20 января, по календарю не смещается.

Приурочен к дате проведения референдума об автономии Крыма.

День Республики Крым был установлен в 2009 году, ещё когда полуостров входил в состав Украины. Праздник решили оставить после воссоединения Крыма с Россией, поскольку он знаменует важную дату — 20 января 1991 года состоялся всекрымский референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за восстановление автономии республики. В 2014 году праздник внесли в региональный закон о памятных датах.

Ещё в 1783 году императрица Екатерина II своим манифестом присоединила Крым и Тамань к Российской империи. Полуостров стал заселяться русскими, греческими, болгарскими и немецкими переселенцами. Вскоре началось строительство новых городов — Севастополя и Симферополя. Ясский мирный договор 1791 года, положивший конец Русско-турецкой войне (1787–1791), закрепил за Россией Северное Причерноморье, включая Крым.

Во времена Советского Союза Крым входил в состав РСФСР, пока в 1954 году по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Крым не был передан в состав Украинской ССР. Как выясняется сейчас, при этом было немало нарушений.

На референдуме 20 января 1991 года 93% жителей полуострова проголосовали за автономию. Это была первая попытка определить судьбу Крыма на основании волеизъявления самих его жителей. В какой-то мере то голосование 1991 года подготовило почву для воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Вхождение Крыма в состав РФ тоже стало возможным благодаря референдуму. 16 марта 2014 года 96% участников голосования высказались за воссоединение полуострова с Россией. В результате Крым, как принято говорить, вернулся в родную гавань.

Всемирный день любителей сыра

20 января отмечается Всемирный день любителей сыра. Фото © Shutterstock

20 января в России отмечается праздник, который оценят гурманы, — Всемирный день любителей сыра. Рассказываем о нём: Это международный неформальный праздник.

Распространился по миру из США.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 20 января.

Задуман для того, чтобы как можно больше людей узнали о пользе сыра.

Сыр — это очень древний продукт. Его история измеряется тысячами лет. Так, некоторые историки упоминают 8000 лет до н.э. в качестве исходной точки развития сыроварения. Насчёт того, где впервые стали вырабатывать сыр, единого мнения нет — он известен в культурах народов, проживавших в разных концах света.

В мире огромное количество видов сыра — до двух тысяч. Их различают по форме, внешнему виду, вкусу, жирности, твёрдости, составу. Процесс изготовления этого полезного продукта довольно сложный, требующий качественного сырья и строгого соблюдения технологии. Среди наиболее известных сортов сыра можно упомянуть пармезан, дорблю, рокфор, чеддер, камамбер и другие.

На территории России издревле была домашняя технология изготовления сыров, а при Петре I узнали ещё и европейские подходы. Император приглашал голландских сыроваров, и их продукция стала прообразом появившихся позднее отечественных сортов.

Ежедневное употребление сыра может принести большую пользу организму. Он богат кальцием, витамином D, легко усваивается, выступает "строительным материалом" для тела. Сыр также содержит триптофан — аминокислоту, из которой производятся мелатонин и серотонин. Первый помогает хорошо засыпать и является внутренним антиоксидантом, предотвращает возрастные заболевания, а второй отвечает за настроение. Главное, как и со всем остальным, знать меру. Диетологи советуют не злоупотреблять и таким полезным продуктом. Есть мнение, что лучше ограничиваться 50 граммами в день.

День прогулки на свежем воздухе

20 января отмечается День прогулки на свежем воздухе. Фото © Shutterstock

Ещё один праздник, который в России и других странах отмечается 20 января, — это День прогулки на свежем воздухе. Предлагаем узнать о нём больше: Это международный неофициальный праздник.

Ежегодно отмечается 20 января.

Был введён в 2015 году.

Цель — мотивировать людей по всему миру больше ходить.

День прогулки на свежем воздухе уже несколько лет как пополнил список неформальных праздников, задуманных для всеобщего оздоровления. Кто его придумал и почему предложил отмечать именно 20 января, уже неясно.

День прогулки на свежем воздухе — это один из тех праздников, за которые двумя руками готовы "голосовать" медики, ведь недостаточная физическая активность — бич нашего времени. Очень многие, а особенно сотрудники офисов и контор, как правило, перемещаются только до работы и обратно. Организм наш к такой лени не готов — он формировался десятки тысяч лет под многочасовые ежедневные прогулки для поиска пропитания в древних лесах и саваннах.

Прогулки на свежем воздухе очень полезны. Они способствуют увеличению поступления кислорода в организм и улучшению кровообращения. Ещё они повышают качество сна (что важно для эмоционального благополучия), улучшают память, концентрацию, умственную деятельность и работоспособность. Исследования показывают, что даже короткие прогулки снижают уровень стресса и улучшают настроение, ведь они, как и любая физическая активность, способствуют выделению гормонов счастья, таких как серотонин и эндорфин.

Как отметить День прогулки на свежем воздухе? Конечно же отправиться погулять! Если скучно это делать в одиночку, можно взять с собой друзей, близких или питомца.

Собор Иоанна Предтечи

20 января 2024 года празднуется Собор Предтечи и Крестителя Господня. Фото © Shutterstock

20 января, на следующий день после Крещения Господня, православные в России отмечают праздник, установленный в честь Иоанна Крестителя: Он называется Собор Иоанна Предтечи, или Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Ежегодно отмечается в фиксированную дату — 20 января (7 января по старому стилю).

В этот день в храмах совершается особая служба, прихожане возносят молитвы к пророку.

Иоанн был сыном священника Захарии и праведной Елизаветы. Они долго не могли иметь детей, и мальчик родился только после явления архангела Гавриила, возвестившего о грядущем чуде. Иоанн вырос в пустыне, готовя себя к великому служению строгой жизнью. Его называют Предтечей за то, что он родился на полгода раньше Христа, то есть как бы предшествовал ему. А ещё Иоанн проповедовал о скором пришествии Мессии.

Собор Иоанна Предтечи отмечается сразу после Крещения Господня, потому что в Русской православной церкви есть традиция: на следующий день после больших праздников чтить память святых, которые послужили тому или иному священному событию в истории. А ведь согласно Евангелию, именно Иоанн послужил делу Крещения Христова, возложив свою руку на главу Спасителя. Через него завершилась история Церкви ветхозаветной и открылась эпоха Нового Завета. Слово "собор" в данном случае означает собрание, поскольку верующие собираются в церквях, чтобы совершить богослужения в честь Иоанна Крестителя. В этот день проходит особая служба, прихожане благодарят Иоанна Крестителя за его служение Богу.

Приметы 20 января

Иван-бражник, Зимний свадебник

На Руси, как это часто бывало, церковный праздник смешивался с давними обрядами и традициями, становился народным. Поскольку Собор Иоанна Предтечи не входит в список самых больших православных дат, считалось, что в этот день особых запретов нет. Разве что тяжёлой работой заниматься было не принято, а вот обычными домашними делами и рукоделием — можно.

Согласно народным традициям, было принято "запивать зло", а не то "лить море слез будешь". 20 января устраивали застолья с брагой, поэтому праздник называли Иван-бражник. Этот день рассматривали как подходящий для свадеб. Хорошей приметой считалось заключить союз именно на Иоанна, эту дату даже называли Зимним свадебником. Говорили, кто женится на этот праздник, проживёт всю жизнь в любви и согласии. То же касалось и сватовства. Также было принято в этот день крестить детей — считалось, что крёстным на небесах у них будет сам Иоанн Предтеча. Ещё праздник Ивана-бражника называли Перезимником — верили, что он "о весне весть подаёт".

Погодные приметы 20 января

Холодно и чистое небо — летом дождей будет мало.

Пасмурный день и идёт снег — к хорошему урожаю.

Метель на Иоанна — и на Масленицу будет.

Полнолуние — к сильному паводку.

Над водой туман стелется — хлеб хорошо уродится.

Именинники 20 января

20 января может отмечать именины российский актёр Иван Колесников. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Сегодня, 20 января, именины могут отмечать: Иван

Афанасий

Василий. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев