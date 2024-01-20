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День Республики Крым, Собор Иоанна Предтечи, Иван-бражник: Праздники и приметы 20 января

Сегодня, 20 января 2024 года, в России отмечается церковный праздник, имеющий связь с Крещением Господнем. Также на эту дату приходится особый день для одного из новых регионов России и праздник, который оценят многие гурманы.

19 января, 21:01
20 января отмечается День Республики Крым. Обложка © Shutterstock

20 января отмечается День Республики Крым. Обложка © Shutterstock

День Республики Крым

20 января в России отмечается праздник, посвящённый одному из самых ярких регионов страны, — на эту дату приходится День Республики Крым. Вот несколько фактов о нём:

  • Это официальный региональный праздник.
  • Отмечается ежегодно 20 января, по календарю не смещается.
  • Приурочен к дате проведения референдума об автономии Крыма.

День Республики Крым был установлен в 2009 году, ещё когда полуостров входил в состав Украины. Праздник решили оставить после воссоединения Крыма с Россией, поскольку он знаменует важную дату — 20 января 1991 года состоялся всекрымский референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за восстановление автономии республики. В 2014 году праздник внесли в региональный закон о памятных датах.

Ещё в 1783 году императрица Екатерина II своим манифестом присоединила Крым и Тамань к Российской империи. Полуостров стал заселяться русскими, греческими, болгарскими и немецкими переселенцами. Вскоре началось строительство новых городов — Севастополя и Симферополя. Ясский мирный договор 1791 года, положивший конец Русско-турецкой войне (1787–1791), закрепил за Россией Северное Причерноморье, включая Крым.

Во времена Советского Союза Крым входил в состав РСФСР, пока в 1954 году по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Крым не был передан в состав Украинской ССР. Как выясняется сейчас, при этом было немало нарушений.

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На референдуме 20 января 1991 года 93% жителей полуострова проголосовали за автономию. Это была первая попытка определить судьбу Крыма на основании волеизъявления самих его жителей. В какой-то мере то голосование 1991 года подготовило почву для воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Вхождение Крыма в состав РФ тоже стало возможным благодаря референдуму. 16 марта 2014 года 96% участников голосования высказались за воссоединение полуострова с Россией. В результате Крым, как принято говорить, вернулся в родную гавань.

Всемирный день любителей сыра

20 января отмечается Всемирный день любителей сыра. Фото © Shutterstock

20 января отмечается Всемирный день любителей сыра. Фото © Shutterstock

20 января в России отмечается праздник, который оценят гурманы, — Всемирный день любителей сыра. Рассказываем о нём:

  • Это международный неформальный праздник.
  • Распространился по миру из США.
  • Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 20 января.
  • Задуман для того, чтобы как можно больше людей узнали о пользе сыра.

Сыр — это очень древний продукт. Его история измеряется тысячами лет. Так, некоторые историки упоминают 8000 лет до н.э. в качестве исходной точки развития сыроварения. Насчёт того, где впервые стали вырабатывать сыр, единого мнения нет — он известен в культурах народов, проживавших в разных концах света.

В мире огромное количество видов сыра — до двух тысяч. Их различают по форме, внешнему виду, вкусу, жирности, твёрдости, составу. Процесс изготовления этого полезного продукта довольно сложный, требующий качественного сырья и строгого соблюдения технологии. Среди наиболее известных сортов сыра можно упомянуть пармезан, дорблю, рокфор, чеддер, камамбер и другие.

На территории России издревле была домашняя технология изготовления сыров, а при Петре I узнали ещё и европейские подходы. Император приглашал голландских сыроваров, и их продукция стала прообразом появившихся позднее отечественных сортов.

Памятка для гурмана: Как выбрать хороший сыр в магазине и какие сорта вкуснее всего
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Ежедневное употребление сыра может принести большую пользу организму. Он богат кальцием, витамином D, легко усваивается, выступает "строительным материалом" для тела. Сыр также содержит триптофан — аминокислоту, из которой производятся мелатонин и серотонин. Первый помогает хорошо засыпать и является внутренним антиоксидантом, предотвращает возрастные заболевания, а второй отвечает за настроение. Главное, как и со всем остальным, знать меру. Диетологи советуют не злоупотреблять и таким полезным продуктом. Есть мнение, что лучше ограничиваться 50 граммами в день.

День прогулки на свежем воздухе

20 января отмечается День прогулки на свежем воздухе. Фото © Shutterstock

20 января отмечается День прогулки на свежем воздухе. Фото © Shutterstock

Ещё один праздник, который в России и других странах отмечается 20 января, — это День прогулки на свежем воздухе. Предлагаем узнать о нём больше:

  • Это международный неофициальный праздник.
  • Ежегодно отмечается 20 января.
  • Был введён в 2015 году.
  • Цель — мотивировать людей по всему миру больше ходить.

День прогулки на свежем воздухе уже несколько лет как пополнил список неформальных праздников, задуманных для всеобщего оздоровления. Кто его придумал и почему предложил отмечать именно 20 января, уже неясно.

День прогулки на свежем воздухе — это один из тех праздников, за которые двумя руками готовы "голосовать" медики, ведь недостаточная физическая активность — бич нашего времени. Очень многие, а особенно сотрудники офисов и контор, как правило, перемещаются только до работы и обратно. Организм наш к такой лени не готов — он формировался десятки тысяч лет под многочасовые ежедневные прогулки для поиска пропитания в древних лесах и саваннах.

Прогулки на свежем воздухе очень полезны. Они способствуют увеличению поступления кислорода в организм и улучшению кровообращения. Ещё они повышают качество сна (что важно для эмоционального благополучия), улучшают память, концентрацию, умственную деятельность и работоспособность. Исследования показывают, что даже короткие прогулки снижают уровень стресса и улучшают настроение, ведь они, как и любая физическая активность, способствуют выделению гормонов счастья, таких как серотонин и эндорфин.

Как отметить День прогулки на свежем воздухе? Конечно же отправиться погулять! Если скучно это делать в одиночку, можно взять с собой друзей, близких или питомца.

Собор Иоанна Предтечи

20 января 2024 года празднуется Собор Предтечи и Крестителя Господня. Фото © Shutterstock

20 января 2024 года празднуется Собор Предтечи и Крестителя Господня. Фото © Shutterstock

20 января, на следующий день после Крещения Господня, православные в России отмечают праздник, установленный в честь Иоанна Крестителя:

  • Он называется Собор Иоанна Предтечи, или Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
  • Ежегодно отмечается в фиксированную дату — 20 января (7 января по старому стилю).
  • В этот день в храмах совершается особая служба, прихожане возносят молитвы к пророку.

Иоанн был сыном священника Захарии и праведной Елизаветы. Они долго не могли иметь детей, и мальчик родился только после явления архангела Гавриила, возвестившего о грядущем чуде. Иоанн вырос в пустыне, готовя себя к великому служению строгой жизнью. Его называют Предтечей за то, что он родился на полгода раньше Христа, то есть как бы предшествовал ему. А ещё Иоанн проповедовал о скором пришествии Мессии.

Православные праздники в январе: Церковный календарь – 2024
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Собор Иоанна Предтечи отмечается сразу после Крещения Господня, потому что в Русской православной церкви есть традиция: на следующий день после больших праздников чтить память святых, которые послужили тому или иному священному событию в истории. А ведь согласно Евангелию, именно Иоанн послужил делу Крещения Христова, возложив свою руку на главу Спасителя. Через него завершилась история Церкви ветхозаветной и открылась эпоха Нового Завета. Слово "собор" в данном случае означает собрание, поскольку верующие собираются в церквях, чтобы совершить богослужения в честь Иоанна Крестителя. В этот день проходит особая служба, прихожане благодарят Иоанна Крестителя за его служение Богу.

Приметы 20 января

Иван-бражник, Зимний свадебник

На Руси, как это часто бывало, церковный праздник смешивался с давними обрядами и традициями, становился народным. Поскольку Собор Иоанна Предтечи не входит в список самых больших православных дат, считалось, что в этот день особых запретов нет. Разве что тяжёлой работой заниматься было не принято, а вот обычными домашними делами и рукоделием — можно.

Согласно народным традициям, было принято "запивать зло", а не то "лить море слез будешь". 20 января устраивали застолья с брагой, поэтому праздник называли Иван-бражник. Этот день рассматривали как подходящий для свадеб. Хорошей приметой считалось заключить союз именно на Иоанна, эту дату даже называли Зимним свадебником. Говорили, кто женится на этот праздник, проживёт всю жизнь в любви и согласии. То же касалось и сватовства. Также было принято в этот день крестить детей — считалось, что крёстным на небесах у них будет сам Иоанн Предтеча. Ещё праздник Ивана-бражника называли Перезимником — верили, что он "о весне весть подаёт".

Погодные приметы 20 января

  • Холодно и чистое небо — летом дождей будет мало.
  • Пасмурный день и идёт снег — к хорошему урожаю.
  • Метель на Иоанна — и на Масленицу будет.
  • Полнолуние — к сильному паводку.
  • Над водой туман стелется — хлеб хорошо уродится.

Именинники 20 января

20 января может отмечать именины российский актёр Иван Колесников. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

20 января может отмечать именины российский актёр Иван Колесников. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

День ангела под ёлочкой: Кто отмечает именины в январе 2024
День ангела под ёлочкой: Кто отмечает именины в январе 2024

Сегодня, 20 января, именины могут отмечать:

  • Иван
  • Афанасий
  • Василий.

Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы
Вадим Андреев
Вадим Андреев
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