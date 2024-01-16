Губернатор Гусев: 35 квартир повреждены в Воронеже после атаки беспилотников
Один из домов, пострадавших при налёте беспилотников на Воронеж. Обложка © Telegram / Гусев
Предварительно, 35 квартир пострадали в Воронеже в результате ночного налёта украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.
"По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трёх 10-этажных домов на улице Тепличной... Сейчас специалисты занимаются установкой временного остекления", — написал он в телеграм-канале.
Глава региона указал, что жители в социальных сетях благодарят военных за работу. Он также присоединился к этим словам, отметив, что уверен в защите неба региона. По словам Гусева, на базе школы № 84 для жителей пострадавших квартир развернули пункт временного размещения, но пока никто за помощью не обратился, люди остались у родственников.
Напомним, минувшей ночью системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Воронеж. Обломки одного из них упали на многоэтажный дом, жильцов оперативно эвакуировали в ближайшую школу. Пострадала десятилетняя девочка, получившая резаные раны руки, ноги и шеи. Лайф показывал, какие повреждения получила её квартира. По словам мэра Вадима Кстенина, также пострадали окна в четырёх домах, обошлось без серьёзных последствий. Как сообщили в Минобороны, всего силы ПВО сбили пять и перехватили три украинских БПЛА.