Губернатор Гусев: 35 квартир повреждены в Воронеже после атаки беспилотников

Глава региона указал, что жители в социальных сетях благодарят военных за работу. Он также присоединился к этим словам, отметив, что уверен в защите неба региона. По словам Гусева, на базе школы № 84 для жителей пострадавших квартир развернули пункт временного размещения, но пока никто за помощью не обратился, люди остались у родственников.