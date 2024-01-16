Украина попыталась атаковать Брянскую область по сценарию Воронежа
Богомаз: Беспилотник самолётного типа сбит над Брянской областью
Беспилотник самолётного типа сбит над Брянской областью средствами противовоздушной обороны (ПВО), сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет", — написал глава региона и уточнил, что представители оперативных служб уже работают на месте ЧП.
А минувшей ночью системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Воронеж. Обломки одного из них упали на многоэтажный дом, жильцов оперативно эвакуировали в ближайшую школу. Пострадала десятилетняя девочка, получившая резаные раны руки, ноги и шеи. Лайф показывал, какие повреждения получила её квартира. В Минобороны уточнили, что всего силы ПВО сбили пять и перехватили три украинских БПЛА.
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