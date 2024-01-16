Украина попыталась атаковать Брянскую область по сценарию Воронежа

"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет", — написал глава региона и уточнил, что представители оперативных служб уже работают на месте ЧП.