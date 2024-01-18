"Мутный мозг": Айза обрушилась с критикой на российских звёзд за пропаганду пьянства
Айза обвинила балерину Анастасию Волочкову и певицу Славу в пропаганде алкоголя
Айза. Обложка © ТАСС / Салынская Анна
Бывшая супруга рэпера Гуфа, телеведущая Айза (Айза Анохина), раскритиковала балерину Анастасию Волочкову и певицу Славу, уличив их в пропаганде алкоголя. В соцсетях она заявила, что артисты "не воспринимают реальность" из-за "мутного мозга".
"Из-за таких "артистов", которые показывают своим поведением и тем, что их все по головке гладят, ежедневно умирают люди от алкоголя и его последствий", — сообщила Айза.
Телеведущая обратилась к российским звёздам, попросив их не пропагандировать алкоголь детям. Слушатели и зрители, которые делают таких артистов популярными, только отдаляют их от пути выздоровления, считает Айза.
Ранее Лайф писал, что в последние дни Волочкова обратила на себя широкое внимание публики из-за слитого хоум-видео с Никитой Джигурдой, на котором тот целует её в трусы. Сначала балерина обвинила в сливе самого Джигурду, однако позже отказалась от обвинений. Волочкова заявила, что напишет на настоящего виновника заявление в полицию. Позже оказалось, что видео снял экс-директор актёра. Сейчас из-за "домашних развлечений" у артистки отменяют концерты.