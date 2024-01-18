"Мутный мозг": Айза обрушилась с критикой на российских звёзд за пропаганду пьянства

Бывшая супруга рэпера Гуфа, телеведущая Айза (Айза Анохина), раскритиковала балерину Анастасию Волочкову и певицу Славу, уличив их в пропаганде алкоголя. В соцсетях она заявила, что артисты "не воспринимают реальность" из-за "мутного мозга".

"Из-за таких "артистов", которые показывают своим поведением и тем, что их все по головке гладят, ежедневно умирают люди от алкоголя и его последствий", — сообщила Айза.