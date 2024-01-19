Путин обсудил с Совбезом реализацию Концепции внешней политики РФ

"Мы поговорим сегодня о реализации положений Концепции внешней политики Российской Федерации", — сказал глава государства в начале заседания.

Ранее Путин заявил, что мечта Запада "разобраться с Россией" никогда не осуществится. Всё будет ровным счётом наоборот, отметил президент во время встречи с военнослужащими в подмосковном госпитале им. А.А. Вишневского.