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Путин обсудил с Совбезом реализацию Концепции внешней политики РФ

19 января, 10:52
Президент РФ Владимир Путин обсудил с Совбезом реализацию Концепции внешней политики России. Обложка © T.me / Кремль. Новости

Президент РФ Владимир Путин обсудил с Совбезом реализацию Концепции внешней политики России. Обложка © T.me / Кремль. Новости

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи обсудил реализацию Концепции внешней политики РФ в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности. Кадры заседания публикует Кремль.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с Совбезом реализацию Концепции внешней политики России. Видео © T.me / Кремль. Новости

"Мы поговорим сегодня о реализации положений Концепции внешней политики Российской Федерации", — сказал глава государства в начале заседания.

Далее Путин передал слово министру иностранных дел Сергею Лаврову.

В Швейцарии призвали пригласить Путина из-за устроенной Зеленским проблемы
В Швейцарии призвали пригласить Путина из-за устроенной Зеленским проблемы

Ранее Путин заявил, что мечта Запада "разобраться с Россией" никогда не осуществится. Всё будет ровным счётом наоборот, отметил президент во время встречи с военнослужащими в подмосковном госпитале им. А.А. Вишневского.

Напомним, в марте 2023 года Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики. Её текст был одобрен в 2022 году, однако в связи с развитием ситуации было решено продолжить работу и учесть новые моменты. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что обновлённый документ предусматривает изменения на внешнеполитическом контуре после начала СВО. Согласно ему, Россия провозгласила себя оплотом Русского мира.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Александр Юнашев
Александр Юнашев
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