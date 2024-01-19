Путин обсудил с Совбезом реализацию Концепции внешней политики РФ
Президент РФ Владимир Путин обсудил с Совбезом реализацию Концепции внешней политики России. Обложка © T.me / Кремль. Новости
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи обсудил реализацию Концепции внешней политики РФ в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности. Кадры заседания публикует Кремль.
Президент РФ Владимир Путин обсудил с Совбезом реализацию Концепции внешней политики России. Видео © T.me / Кремль. Новости
"Мы поговорим сегодня о реализации положений Концепции внешней политики Российской Федерации", — сказал глава государства в начале заседания.
Далее Путин передал слово министру иностранных дел Сергею Лаврову.
Ранее Путин заявил, что мечта Запада "разобраться с Россией" никогда не осуществится. Всё будет ровным счётом наоборот, отметил президент во время встречи с военнослужащими в подмосковном госпитале им. А.А. Вишневского.
Напомним, в марте 2023 года Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики. Её текст был одобрен в 2022 году, однако в связи с развитием ситуации было решено продолжить работу и учесть новые моменты. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что обновлённый документ предусматривает изменения на внешнеполитическом контуре после начала СВО. Согласно ему, Россия провозгласила себя оплотом Русского мира.