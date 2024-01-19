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19 января, 12:30

Посол Леви прибыл в МИД РФ после уничтожения французских наёмников в Харькове

Пьер Леви. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Пьер Леви. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Посол Франции в Москве Пьер Леви прибыл в Министерство иностранных дел России. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат прошёл в здание российского внешнеполитического ведомства без общения с прессой.

Новое из сводок военкоров: Уничтожение легионеров в Харькове, продвижение в ДНР и пиар на погибших в Крынках
Новое из сводок военкоров: Уничтожение легионеров в Харькове, продвижение в ДНР и пиар на погибших в Крынках

Напомним, 17 января Минобороны России отчиталось об ударе по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове, в результате которого погибло более 60 наёмников. Кроме того, 20 человек были госпитализированы, и среди них, по данным главреда Donbass Insider Кристель Неан, было много франкоговорящих боевиков. МИД РФ сразу вызвал посла Франции, однако МИД европейского государства назвал эти сообщения манипуляцией. Тем временем Госдума собирается рассмотреть обращение к французскому парламенту.

Матвей Константинов
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