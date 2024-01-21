В Париже утверждают, что на Украине нет французских наёмников
Глава МИД Франции Сежурне опроверг заявления о французских наёмниках на Украине
В Париже заявили, что на Украине не воюют французские наёмники. Соответствующее заявление в беседе с газетой Le Parisien сделал министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.
Отвечая на вопрос журналистов о том, сражаются ли французские наёмники на территории Незалежной, глава французского МИД ответил отрицательно. Помимо этого, дипломат анонсировал возможные заявления президента Пятой республики Эмманюэля Макрона по этому поводу. Предполагается, что национальный лидер может сделать их во время своего визита в Киев, который запланирован на февраль текущего года.
Сежурне также напомнил, что и сам уже успел побывать в украинской столице. Тогда целью его визита было подтверждение поддержки киевского режима со стороны Франции, так как, по его словам, Россия делает ставку на ослабление и усталость союзников.
"Я провёл содержательную беседу с президентом Зеленским, который рассказал о своих потребностях для продолжения сопротивления", — заявил глава МИД Франции.
Ранее глава французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо жёстко отреагировал на отказ министра вооружённых сил страны Себастьяна Лекорню запретить гражданам воевать на Украине. Это произошло после того, как российские военные ударили по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове, где среди 20 раненых бойцов оказалось много французов. Лидер "Патриотов" в свою очередь призвал власти Пятой республики прекратить распространять пропаганду, которая побуждает французских наёмников присоединяться к боевым действиям на стороне киевского режима.
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