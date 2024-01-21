В Париже утверждают, что на Украине нет французских наёмников

В Париже заявили, что на Украине не воюют французские наёмники. Соответствующее заявление в беседе с газетой Le Parisien сделал министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

Отвечая на вопрос журналистов о том, сражаются ли французские наёмники на территории Незалежной, глава французского МИД ответил отрицательно. Помимо этого, дипломат анонсировал возможные заявления президента Пятой республики Эмманюэля Макрона по этому поводу. Предполагается, что национальный лидер может сделать их во время своего визита в Киев, который запланирован на февраль текущего года.

Сежурне также напомнил, что и сам уже успел побывать в украинской столице. Тогда целью его визита было подтверждение поддержки киевского режима со стороны Франции, так как, по его словам, Россия делает ставку на ослабление и усталость союзников.