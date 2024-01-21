Власти Пятой республики считают главу Министерства обороны Украины Рустема Умерова виновным в гибели французских наёмников в Харькове. Как заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на "Ютубе", Париж уверен, что украинский министр не обеспечил французам необходимую безопасность.

Как стало известно, после удара российских войск по расположению иностранных наёмников, где оказалось много бойцов из Франции, Умеров отменил свой визит в Париж.

"Умерову отказали в этом визите, потому как он не обеспечил защиту", — утверждает Соскин.

Помимо этого, политолог предположил, что французы могли быть отправлены в Харьков для работы над обороной города. По мнению Соскина, власти Пятой республики на сегодняшний день пытаются установить, кто стал виновником утечки информации о нахождении французских наёмников в этом приграничном с Россией украинском населённом пункте.