В Грузии никто не хочет покупать билеты на спектакль с актёром-русофобом Белым*

Со скандалом покинувший Россию актёр Анатолий Белый* (настоящая фамилия — Вайсман*) не смог распродать билеты на спектакль со своим участием в Тбилиси. Об этом сообщает kp.ru.

Постановка режиссёра Егора Трухина "Я здесь", в которой играет Белый*, создана "на основе поэтических текстов", написанных после начала спецоперации (СВО) на территории Украины. Выступление запланировано на 9 февраля в Театре имени Грибоедова. Билеты на концерт стоят от 5 до 120 лари (примерно от 1,6 до 4 тысяч рублей по текущему курсу). Однако, как отмечают журналисты издания, раскуплено примерно треть мест в зале.