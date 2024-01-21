В Грузии никто не хочет покупать билеты на спектакль с актёром-русофобом Белым*
Кp.ru: Актёр Белый* не смог распродать билеты на спектакль в Тбилиси
Со скандалом покинувший Россию актёр Анатолий Белый* (настоящая фамилия — Вайсман*) не смог распродать билеты на спектакль со своим участием в Тбилиси. Об этом сообщает kp.ru.
Постановка режиссёра Егора Трухина "Я здесь", в которой играет Белый*, создана "на основе поэтических текстов", написанных после начала спецоперации (СВО) на территории Украины. Выступление запланировано на 9 февраля в Театре имени Грибоедова. Билеты на концерт стоят от 5 до 120 лари (примерно от 1,6 до 4 тысяч рублей по текущему курсу). Однако, как отмечают журналисты издания, раскуплено примерно треть мест в зале.
Кстати, осенью 2023 года спектакль с участием Белого* отменили в Праге. Также от гастролей актёра отказались и в Париже. Причиной стал низкий спрос на билеты.
Как сообщал Лайф, Белый* сбежал из России после начала СВО. Он выступил против спецоперации, уволившись из Московского художественного театра имени Чехова. Ещё прошлой весной Белый* исключил возвращение в Россию из Израиля. А в конце ноября 2023 года стало известно, что артист переписал на жену огромную квартиру в центре Москвы, чтобы его не лишили недвижимости за антироссийские высказывания. В декабре же того года Минюст объявил Белого* иностранным агентом.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
ТАСС / Сергей Фадеичев