Регион

Уведомления отключены

21 января, 10:57

В Грузии никто не хочет покупать билеты на спектакль с актёром-русофобом Белым*

Кp.ru: Актёр Белый* не смог распродать билеты на спектакль в Тбилиси

Со скандалом покинувший Россию актёр Анатолий Белый* (настоящая фамилия — Вайсман*) не смог распродать билеты на спектакль со своим участием в Тбилиси. Об этом сообщает kp.ru.

Постановка режиссёра Егора Трухина "Я здесь", в которой играет Белый*, создана "на основе поэтических текстов", написанных после начала спецоперации (СВО) на территории Украины. Выступление запланировано на 9 февраля в Театре имени Грибоедова. Билеты на концерт стоят от 5 до 120 лари (примерно от 1,6 до 4 тысяч рублей по текущему курсу). Однако, как отмечают журналисты издания, раскуплено примерно треть мест в зале.

Кстати, осенью 2023 года спектакль с участием Белого* отменили в Праге. Также от гастролей актёра отказались и в Париже. Причиной стал низкий спрос на билеты.

Как сообщал Лайф, Белый* сбежал из России после начала СВО. Он выступил против спецоперации, уволившись из Московского художественного театра имени Чехова. Ещё прошлой весной Белый* исключил возвращение в Россию из Израиля. А в конце ноября 2023 года стало известно, что артист переписал на жену огромную квартиру в центре Москвы, чтобы его не лишили недвижимости за антироссийские высказывания. В декабре же того года Минюст объявил Белого* иностранным агентом.

"Гнилое нутро": Актёр Никоненко рассказал, как Анатолий Белый пытался сорвать его спектакли в Израиле
"Гнилое нутро": Актёр Никоненко рассказал, как Анатолий Белый пытался сорвать его спектакли в Израиле

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Наталья Исакова
  • Новости
  • Грузия
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров