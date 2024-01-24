США призвали Россию и Украину расследовать авиакатастрофу с Ил-76 под Белгородом
Москва и Киев должны провести собственные расследования инцидента с крушением российского Ил-76, внутри которого находились украинские пленные. Соответствующий призыв озвучили в Госдепартаменте США.
По словам зампредставителя ведомства Веданта Пателя, каждой из стран необходимо установить точные обстоятельства, при которых произошла авиакатастрофа. До тех пор Госдеп не готов давать оценку случившемуся.
"Мы бы поддержали проведение российскими и украинскими властями собственных расследований и установление фактов, но сейчас я не могу предоставить комментарии или точку зрения на этот счёт", — отметил дипломат на брифинге.
Напомним, что транспортный самолёт рухнул в Белгородской области 24 января около полудня. По данным Минобороны РФ, на борту воздушного судна находилось 65 украинских военных, которые подлежали обмену. Все они погибли вместе с экипажем, который до последнего уводил машину от жилых построек. В офисе Владимира Зеленского не стали комментировать инцидент, но Генштаб ВСУ косвенно подтвердил свою причастность к удару по Ил-76.
VK / Минобороны России