США призвали Россию и Украину расследовать авиакатастрофу с Ил-76 под Белгородом

Москва и Киев должны провести собственные расследования инцидента с крушением российского Ил-76, внутри которого находились украинские пленные. Соответствующий призыв озвучили в Госдепартаменте США.

По словам зампредставителя ведомства Веданта Пателя, каждой из стран необходимо установить точные обстоятельства, при которых произошла авиакатастрофа. До тех пор Госдеп не готов давать оценку случившемуся.