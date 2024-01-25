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25 января, 15:41

Путин выступил за льготы на перелёты в Калининград только для жителей региона

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею предоставить льготные тарифы на авиаперелёты в Калининград только местным жителям. Соответствующее заявление он сделал на совещании по социально-экономическому развитию Калининградской области.

"Деньги [на субсидирование] заканчиваются в первые четыре месяца. Но если распространить эту льготу не на всю страну, не размазывать мелким, маленьким слоем, а распространить это только на жителей Калининграда, то, конечно, гораздо большее количество людей, проживающих здесь постоянно, сможет этой льготой воспользоваться. Наверное, целесообразно это сделать. Не затягивать только, надо быстро это сделать", — сказал глава государства.

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Напомним, сегодня, 25 января, Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Калининград, где встретился со студентами местного вуза. Он поздравил учащихся с Днём студента, а также заявил, что в стране повысят президентские стипендии. Кроме того, российский лидер отметил, что статус новых и старых дипломов бакалавров будет иметь одинаковую силу при трудоустройстве. А затем анонсировал повышение МРОТ в 2024-м.

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LIFE / Павел Баранов

Александра Мышляева
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