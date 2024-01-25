Путин предложил и о людях подумать после "доклада" о жизни котов Зеленоградска
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE
Президент Владимир Путин терпеливо выслушал "доклад" о комфортных условиях жизни кошек в Зеленоградске, после чего спросил, а как обстоят дела с жильём у горожан. Лайф публикует видео с заседания главы государства, который сегодня посетил Калининградскую область.
Президент РФ Владимир Путин спросил о жизни в Зеленоградске. Видео © LIFE
Всё началось с того, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко напомнил президенту о том, что курортный Зеленоградск считается "городом котиков". Там есть кошачьи светофоры и даже должность котошефа в администрации, который благоустраивает жизнь четверолапых, отметил чиновник. Туристов привлекает и то, что котов в городе можно потискать. Путин оценил задумку, но тут же предложил и о людях подумать.
"Это очень хорошо. Но в связи с этим возникает вопрос, как решается вопрос жилищного строительства в регионе для людей?" — поинтересовался президент.
Напомним, сегодня, 25 января, Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Калининград, где встретился со студентами местного вуза. Он поздравил учащихся с Днём студента, а также заявил, что в стране повысят президентские стипендии. Также президент анонсировал повышение МРОТ в 2024-м и выступил за льготы на перелёты в Калининград только для жителей региона.