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Путин предложил и о людях подумать после "доклада" о жизни котов Зеленоградска

25 января, 16:32
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE

Президент Владимир Путин терпеливо выслушал "доклад" о комфортных условиях жизни кошек в Зеленоградске, после чего спросил, а как обстоят дела с жильём у горожан. Лайф публикует видео с заседания главы государства, который сегодня посетил Калининградскую область.

Президент РФ Владимир Путин спросил о жизни в Зеленоградске. Видео © LIFE

Всё началось с того, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко напомнил президенту о том, что курортный Зеленоградск считается "городом котиков". Там есть кошачьи светофоры и даже должность котошефа в администрации, который благоустраивает жизнь четверолапых, отметил чиновник. Туристов привлекает и то, что котов в городе можно потискать. Путин оценил задумку, но тут же предложил и о людях подумать.

"Это очень хорошо. Но в связи с этим возникает вопрос, как решается вопрос жилищного строительства в регионе для людей?" — поинтересовался президент.

Путин расписался на пластинке Чайковского в ходе встречи со студентами в Калининграде
Путин расписался на пластинке Чайковского в ходе встречи со студентами в Калининграде

Напомним, сегодня, 25 января, Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Калининград, где встретился со студентами местного вуза. Он поздравил учащихся с Днём студента, а также заявил, что в стране повысят президентские стипендии. Также президент анонсировал повышение МРОТ в 2024-м и выступил за льготы на перелёты в Калининград только для жителей региона.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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