Путин предложил и о людях подумать после "доклада" о жизни котов Зеленоградска

Президент Владимир Путин терпеливо выслушал "доклад" о комфортных условиях жизни кошек в Зеленоградске, после чего спросил, а как обстоят дела с жильём у горожан. Лайф публикует видео с заседания главы государства, который сегодня посетил Калининградскую область.

Всё началось с того, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко напомнил президенту о том, что курортный Зеленоградск считается "городом котиков". Там есть кошачьи светофоры и даже должность котошефа в администрации, который благоустраивает жизнь четверолапых, отметил чиновник. Туристов привлекает и то, что котов в городе можно потискать. Путин оценил задумку, но тут же предложил и о людях подумать.