Посольство РФ разочаровало молчанием Вены о сбитом Ил-76 с украинскими пленными

Отсутствие комментариев Вены по поводу сбитого ВСУ в Белгородской области российского самолёта Ил-76 с украинскими пленными вызывает разочарование, говорится в сообщении Посольства РФ в Австрии. Там обратили внимание на аналогичную реакцию и во время других задокументированных военных преступлений киевского режима.

"В очередной раз вызывает неприятие и разочарование отсутствие реакции официальной Вены, ещё до результатов каких-либо расследований охотно тиражирующей бездоказательные небылицы киевского режима в адрес России и осуждающей приписываемые российским ВС деяния. Но предпочитающей молчать перед лицом очевидных, задокументированных военных преступлений Украины", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.