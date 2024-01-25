Посольство РФ разочаровало молчанием Вены о сбитом Ил-76 с украинскими пленными
Отсутствие комментариев Вены по поводу сбитого ВСУ в Белгородской области российского самолёта Ил-76 с украинскими пленными вызывает разочарование, говорится в сообщении Посольства РФ в Австрии. Там обратили внимание на аналогичную реакцию и во время других задокументированных военных преступлений киевского режима.
"В очередной раз вызывает неприятие и разочарование отсутствие реакции официальной Вены, ещё до результатов каких-либо расследований охотно тиражирующей бездоказательные небылицы киевского режима в адрес России и осуждающей приписываемые российским ВС деяния. Но предпочитающей молчать перед лицом очевидных, задокументированных военных преступлений Украины", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Там отметили, что после обстрелов Белгорода и рынка в Донецке от Австрии комментариев также не поступило.
Напомним, что авиакатастрофа с российским Ил-76 произошла в Белгородской области 24 января. На борту находилось 65 украинских пленных, трое российских военных и шесть членов экипажа. Все погибли. Украинская сторона сперва взяла на себя ответственность за атаку, но после того, как стало известно о бойцах ВСУ на борту, попыталась всё отыграть назад. А Владимиру Зеленскому понадобилось 14 часов на подготовку первого заявления о катастрофе. Предположительно, ВСУ сбили борт двумя ракетами иностранного производства. France Info узнало, что их мог выпустить американский ЗРК Patriot.
ТАСС