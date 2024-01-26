Путин заявил, что обнажающим гениталии чудикам не место в элите страны
Путин: Элита страны должна формироваться не из чудиков, обнажающих гениталии
Элита страны должна быть сформирована не из "чудиков, обнажающих гениталии", а из людей, которые защищают Родину. Об этом на совещании в Петербурге заявил глава государства Владимир Путин после встречи со студентами – участниками специальной военной операции.
Путин заявил, что элита страны должна формироваться из защитников Родины, а не из обнажающих гениталии чудиков. Видео © LIFE
"Мы вообще, в принципе, этих ребят должны поддержать. Я сегодня встречался со студентами, которые прерывали обучение. Многие из них пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, вы уж извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают", — пояснил Путин.
При этом глава государства подчеркнул, что "такие тоже нужны чудики, тоже пускай будут". Однако настоящую элиту государства, в руки которой можно передать Россию, нужно формировать из защитников Родины.
Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал о том, как меняется взгляд людей, которые побывали в зоне специальной военной операции. Говоря об этом, президент упомянул скандальную "голую вечеринку" блогера Насти Ивлеевой, одним из самых скандальных участников которой стал рэпер Vacio: он пришёл в одном носке на причинном месте. После широкого резонанса певца арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Музыкант тогда принёс извинения и заявил, что хотел просто удивить публику. 5 января Vacio должен был выйти из спецприёмника после первого ареста, однако 6 января стало известно, что его вновь задержали и отправили в спецприёмник ещё на десять суток за мелкое хулиганство. Находясь там, он заявил, что готов отдать долг Родине и отправиться весной этого года в армию.
ТАСС / Гавриил Григоров