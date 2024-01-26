Путин заявил, что обнажающим гениталии чудикам не место в элите страны

Элита страны должна быть сформирована не из "чудиков, обнажающих гениталии", а из людей, которые защищают Родину. Об этом на совещании в Петербурге заявил глава государства Владимир Путин после встречи со студентами – участниками специальной военной операции.

Путин заявил, что элита страны должна формироваться из защитников Родины, а не из обнажающих гениталии чудиков. Видео © LIFE

"Мы вообще, в принципе, этих ребят должны поддержать. Я сегодня встречался со студентами, которые прерывали обучение. Многие из них пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, вы уж извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают", — пояснил Путин.