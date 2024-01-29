"Надежды вдребезги": Вердикт CAS по Валиевой сочли трагедией для всех фигуристов из сборной России

Спортивный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву из-за допинга. По её словам, в этом виноваты чиновники, которые изначально допустили на соревнования спортсмена с грязным допинг-тестом.

"Ну вот и всё. Надежда на красивую концовку олимпийской истории разбита вдребезги. МОК ещё предстоит вынести решение по олимпийским медалям, но уже понятно, что, если вычесть из командного результата Игр в Пекине баллы Валиевой, ничего оптимистичного в получившейся сумме не будет", — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Обозреватель RT отметила, что история с дисквалификацией — подмена понятий. По её мнению, тут дело не только в спекуляции на теме маленького невинного ребёнка, на которого ополчился мир, но и о том, как чья-то халатность лишает олимпийского золота людей, в карьере которых Игры-2022 были либо последними, как у Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, либо единственными, как у всех остальных. Вайцеховская считает это настоящей трагедией.