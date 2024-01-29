"Надежды вдребезги": Вердикт CAS по Валиевой сочли трагедией для всех фигуристов из сборной России
Обозреватель Вайцеховская сочла трагедией решение CAS дисквалифицировать Валиеву
Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Спортивный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву из-за допинга. По её словам, в этом виноваты чиновники, которые изначально допустили на соревнования спортсмена с грязным допинг-тестом.
"Ну вот и всё. Надежда на красивую концовку олимпийской истории разбита вдребезги. МОК ещё предстоит вынести решение по олимпийским медалям, но уже понятно, что, если вычесть из командного результата Игр в Пекине баллы Валиевой, ничего оптимистичного в получившейся сумме не будет", — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
Обозреватель RT отметила, что история с дисквалификацией — подмена понятий. По её мнению, тут дело не только в спекуляции на теме маленького невинного ребёнка, на которого ополчился мир, но и о том, как чья-то халатность лишает олимпийского золота людей, в карьере которых Игры-2022 были либо последними, как у Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, либо единственными, как у всех остальных. Вайцеховская считает это настоящей трагедией.
Она опустила тот момент, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства дедушки, но задалась вопросом, как вообще спортсмена с грязной пробой допустили на Игры. Вайцеховская добавила, что те люди, которые продолжают управлять российским спортом, не имеют права так безответственно распоряжаться судьбами спортсменов и тренеров.
Напомним, сборная России по фигурному катанию взяла золото Олимпиады в Пекине в 2022 году, победив в командном турнире. Чемпионами в составе нашей команды стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Но медали так и не были вручены по решению МОК из-за положительного допинг-теста, который Валиева сдала за полтора месяца до старта. Расследование CAS длилось два года, и сегодня суд вынес вердикт: 17-летняя фигуристка отстранена на четыре года и лишена всех титулов, завоёванных с 25 декабря 2021 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал политизированным решение суда.