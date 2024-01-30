На Украине узнали, почему отставка Залужного не состоялась

Владимир Зеленский лично встречался с главкомом ВСУ Валерием Залужным, чтобы предложить ему подать в отставку по доброй воле. Об этом пишет издание "Зеркало недели", ссылаясь на источники из окружения командующего и администрации главы Незалежной.