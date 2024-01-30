На Украине узнали, почему отставка Залужного не состоялась
"Зеркало недели": Зеленский не предлагал Залужному занять другую должность
Владимир Зеленский лично встречался с главкомом ВСУ Валерием Залужным, чтобы предложить ему подать в отставку по доброй воле. Об этом пишет издание "Зеркало недели", ссылаясь на источники из окружения командующего и администрации главы Незалежной.
Залужный предложение Зеленского отверг. Как утверждают собеседники издания, главнокомандующему украинскими войсками не предложили никакой адекватной или значимой альтернативы его нынешней должности, только статус помощника или советника.
Напомним, что информация о смещении Залужного с занимаемого поста появилась 29 января. Впрочем, МО Украины не подтвердило эти слухи, как и пресс-секретарь Зеленского. По словам экс-президента Петра Порошенко, инцидент сильно шокировал Брюссель. А утром 30 января сам Залужный впервые объявился в Сети после слухов об увольнении. Генерал опубликовал на личной странице в соцсетях снимок с начальником Генштаба Сергеем Шапталой, никак не прокомментировав свою "отставку".
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