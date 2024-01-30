Политолог предположил, кто запустил слух об "отставке" Залужного
Политолог Дудчак: Зеленский демонстрирует желание "убрать" Залужного
Валерий Залужный. Обложка © Getty Images / Maxym Marusenko
Слух об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного был запущен в украинские СМИ той группировкой киевских властей, которая имеет конфликт с Владимиром Зеленским. Так считает политолог Александр Дудчак.
"По той информации, которая сейчас имеется, похоже, что была встреча Зеленского и Залужного, на которой Зеленский предложил Залужному уйти в отставку, но тот отказался от предложения Зеленского, потому что обещанные должности его не устраивали. А может быть, просто потому, что не приказы Зеленского он исполняет. Без согласования со своим истинным начальством Залужный такие решения принимать не мог", — отметил собеседник Лайфа.
Дудчак констатировал, что Зеленский демонстрирует желание "убрать" главкома ВСУ, но оно наталкивается на противодействие со стороны Вашингтона — американские власти Залужный вполне устраивает.
Напомним, что слухи об отставке Залужного появились в украинских источниках 29 января. Впрочем, Минобороны Украины не подтвердило информацию, как и пресс-секретарь Зеленского. А утром 30 января сам Залужный вышел на связь после слухов об увольнении. Главком ВСУ опубликовал фото с начальником Генштаба Сергеем Шапталой, не дав никаких комментариев. Позже СМИ узнали, что Зеленский лично встречался с Залужным, чтобы предложить ему подать в отставку по доброй воле, но генерал это предложение отверг.