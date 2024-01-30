Политолог предположил, кто запустил слух об "отставке" Залужного

"По той информации, которая сейчас имеется, похоже, что была встреча Зеленского и Залужного, на которой Зеленский предложил Залужному уйти в отставку, но тот отказался от предложения Зеленского, потому что обещанные должности его не устраивали. А может быть, просто потому, что не приказы Зеленского он исполняет. Без согласования со своим истинным начальством Залужный такие решения принимать не мог", — отметил собеседник Лайфа.