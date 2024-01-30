Чехарду с "отставкой" Залужного сравнили с фальшивым выпадом во время драки Политолог Безпалько: Слухи об отставке Залужного — это инструмент давления 30 января, 09:12 Валерий Залужный. Обложка © Getty Images / SOPA Images / Mykhaylo Palinchak

Запущенные накануне слухи об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного — это просто один из инструментов давления на генерала, поскольку в реальности Владимир Зеленский не может его уволить. Об этом Лайфу заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

"Зеленский не может его отправить в отставку по той простой причине, что Залужный достаточно популярен как среди политического класса, так и среди граждан Украины. А с другой стороны — потому что сам по себе Залужный имеет выходы на международных игроков и связан с ними не через Зеленского, и сами эти игроки были бы достаточно недовольны его отставкой", — отметил Безпалько.

По мнению политолога, появившиеся слухи — просто элемент информационной борьбы, похожий на "фальшивый выпад во время драки". Однако эксперт не исключает, что весной Зеленский может попытаться уволить главкома ВСУ по-настоящему.

"Соответственно, самому Зеленскому легитимный срок остался до конца марта. После чего или непосредственно перед этим он может действительно попытаться Залужного отправить в реальную отставку. Но пока это всё напоминает просто игры со взаимными и сильными угрозами", — добавил Безпалько.