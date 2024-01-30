Раскрыты первые данные расшифровки чёрных ящиков сбитого Ил-76
ТАСС: Чёрные ящики доказывают внешнее воздействие на Ил-76 под Белгородом
Место падения Ил-76 в Белгородской области. Видео © T.me / Следком
Найденные бортовые самописцы российского Ил-76, который был сбит украинской ракетой в Белгородской области, подтверждают версию о внешнем воздействии. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.
"Данные чёрных ящиков исключают все возможные версии крушения Ил-76 и подтверждают, что самолёт подвергся внешнему воздействию, то есть был сбит в воздухе. Всё очевидно", — пояснил источник.
По его словам, эксперты продолжают расшифровку чёрных ящиков, работа будет окончательно завершена в ближайшее время.
Напомним, 24 января этого года российский Ил-76 был сбит ракетой ВСУ и упал в Корочанском районе Белгородской области. На борту в этот момент находилось 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Никто не выжил. Президент России Владимир Путин заявил, что Главное управление разведки Минобороны Украины было в курсе, что Ил-76 перевозил военнопленных к месту обмена. Глава государства назвал случившееся преступлением киевского режима. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о теракте.