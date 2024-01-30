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Раскрыты первые данные расшифровки чёрных ящиков сбитого Ил-76

ТАСС: Чёрные ящики доказывают внешнее воздействие на Ил-76 под Белгородом

30 января, 09:05
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Место падения Ил-76 в Белгородской области. Видео © T.me / Следком

Место падения Ил-76 в Белгородской области. Видео © T.me / Следком

Найденные бортовые самописцы российского Ил-76, который был сбит украинской ракетой в Белгородской области, подтверждают версию о внешнем воздействии. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.

"Данные чёрных ящиков исключают все возможные версии крушения Ил-76 и подтверждают, что самолёт подвергся внешнему воздействию, то есть был сбит в воздухе. Всё очевидно", — пояснил источник.

По его словам, эксперты продолжают расшифровку чёрных ящиков, работа будет окончательно завершена в ближайшее время.

СК РФ показал видео посадки украинских пленных в Ил-76, который позже собьют ВСУ
СК РФ показал видео посадки украинских пленных в Ил-76, который позже собьют ВСУ

Напомним, 24 января этого года российский Ил-76 был сбит ракетой ВСУ и упал в Корочанском районе Белгородской области. На борту в этот момент находилось 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Никто не выжил. Президент России Владимир Путин заявил, что Главное управление разведки Минобороны Украины было в курсе, что Ил-76 перевозил военнопленных к месту обмена. Глава государства назвал случившееся преступлением киевского режима. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о теракте.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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