Раскрыты первые данные расшифровки чёрных ящиков сбитого Ил-76 ТАСС: Чёрные ящики доказывают внешнее воздействие на Ил-76 под Белгородом 30 января, 09:05 10050 10050 Место падения Ил-76 в Белгородской области. Видео © T.me / Следком

Найденные бортовые самописцы российского Ил-76, который был сбит украинской ракетой в Белгородской области, подтверждают версию о внешнем воздействии. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.

"Данные чёрных ящиков исключают все возможные версии крушения Ил-76 и подтверждают, что самолёт подвергся внешнему воздействию, то есть был сбит в воздухе. Всё очевидно", — пояснил источник.

По его словам, эксперты продолжают расшифровку чёрных ящиков, работа будет окончательно завершена в ближайшее время.

Авторы Татьяна Миссуми