Мэр Харькова сообщил о взрыве в пригороде
Взрыв произошёл в пригороде Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Около 13:00 мск Терехов сообщил о взрыве в самом городе, но позже уточнил, что взрыв всё же произошёл в пригороде.
А ранее в Харькове было ликвидировано более 60 иностранных наёмников в ходе высокоточного удара по логову Иностранного легиона ВСУ. Как выяснили журналисты, было госпитализировано множество солдат, говорящих на французском языке. Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ, но Париж отказался признавать своих наёмников и назвал претензии манипуляцией. В итоге был рассекречен список с именами французских наёмников, которые находились в Харькове при ударе российских военных.
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