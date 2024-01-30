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30 января, 11:40

Мэр Харькова сообщил о взрыве в пригороде

Взрыв произошёл в пригороде Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Около 13:00 мск Терехов сообщил о взрыве в самом городе, но позже уточнил, что взрыв всё же произошёл в пригороде.

В подполье сообщили об уничтожении российскими войсками 130 террористов и бойцов ВСУ в Харькове
В подполье сообщили об уничтожении российскими войсками 130 террористов и бойцов ВСУ в Харькове

А ранее в Харькове было ликвидировано более 60 иностранных наёмников в ходе высокоточного удара по логову Иностранного легиона ВСУ. Как выяснили журналисты, было госпитализировано множество солдат, говорящих на французском языке. Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ, но Париж отказался признавать своих наёмников и назвал претензии манипуляцией. В итоге был рассекречен список с именами французских наёмников, которые находились в Харькове при ударе российских военных.

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Александра Вишнякова
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