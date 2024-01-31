Песков: Успехи России на СВО приводят к росту противоречий в Киеве
Успешное продолжение специальной военной операции является причиной роста противоречий среди представителей киевской власти — как в военной верхушке, так и в гражданской. Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться СВО", — заявил Песков, реагируя на сообщения о возможной отставке главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного.
Ранее Лайф писал, что Кремль наблюдает за новостями об отставке главкома ВСУ. По словам пресс-секретаря президента РФ, в настоящее время у киевского режима "всё неладно", у него "много проблем". О возможной отставке заговорили с понедельника, 29 января. Администрация же Зеленского опровергла информацию об увольнении Залужного. Примечательно, что его должность предложили занять главе ГУР Кириллу Буданову, а также командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому.
ТАСС / Михаил Метцель / POOL