Песков: Успехи России на СВО приводят к росту противоречий в Киеве

Успешное продолжение специальной военной операции является причиной роста противоречий среди представителей киевской власти — как в военной верхушке, так и в гражданской. Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться СВО", — заявил Песков, реагируя на сообщения о возможной отставке главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного.