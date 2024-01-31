Регион

Уведомления отключены

31 января, 10:40

Песков: Успехи России на СВО приводят к росту противоречий в Киеве

Успешное продолжение специальной военной операции является причиной роста противоречий среди представителей киевской власти — как в военной верхушке, так и в гражданской. Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться СВО", — заявил Песков, реагируя на сообщения о возможной отставке главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного.

"Это полный распад": Захарова оценила заявления о возможной отставке Залужного
"Это полный распад": Захарова оценила заявления о возможной отставке Залужного

Ранее Лайф писал, что Кремль наблюдает за новостями об отставке главкома ВСУ. По словам пресс-секретаря президента РФ, в настоящее время у киевского режима "всё неладно", у него "много проблем". О возможной отставке заговорили с понедельника, 29 января. Администрация же Зеленского опровергла информацию об увольнении Залужного. Примечательно, что его должность предложили занять главе ГУР Кириллу Буданову, а также командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель / POOL

Александр Юнашев
  • Новости
  • Валерий Залужный
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров