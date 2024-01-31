ЦСКА обыграл "Торпедо" и вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги
Хоккеисты ЦСКА. Обложка © T.me / ХК ЦСКА Москва
Московский ЦСКА после победы над нижегородским "Торпедо" со счётом 3:2 обеспечил себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Светлаков (10-я минута), Константин Окулов (39) и Михаил Григоренко (49). У проигравших отличились Кирилл Воронин (3) и Кирилл Кирсанов (60).
ЦСКА стал шестым клубом от Западной конференции, кто вышел в розыгрыш Кубка Гагарина после ярославского "Локомотива", петербургского СКА, московских "Динамо" и "Спартака", а также "Торпедо". На Востоке в плей-офф отобрались магнитогорский "Металлург", омский "Авангард" и уфимский "Салават Юлаев".