Помилованного Протасевича исключили из списка экстремистов в Белоруссии

МВД Белоруссии исключило из перечня граждан, причастных к экстремистской деятельности, сооснователя и экс главного редактора телеграм-канала Nexta (признан в республике экстремистским) Романа Протасевича, которого ранее помиловал президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечне белорусских экстремистов в настоящее время числится 3753 человека, которые отбывают или уже отбыли наказание. В этом списке, к слову, по-прежнему находится гражданка России Софья Сапега, которая была задержана вместе с Протасевичем и приговорена к шести годам лишения свободы, но позже её помиловал Лукашенко.