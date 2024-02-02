Помилованного Протасевича исключили из списка экстремистов в Белоруссии
Роман Протасевич. Обложка © ТАСС / Наталья Таланова
МВД Белоруссии исключило из перечня граждан, причастных к экстремистской деятельности, сооснователя и экс главного редактора телеграм-канала Nexta (признан в республике экстремистским) Романа Протасевича, которого ранее помиловал президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В перечне белорусских экстремистов в настоящее время числится 3753 человека, которые отбывают или уже отбыли наказание. В этом списке, к слову, по-прежнему находится гражданка России Софья Сапега, которая была задержана вместе с Протасевичем и приговорена к шести годам лишения свободы, но позже её помиловал Лукашенко.
Напомним, что Романа Протасевича задержали вместе с Софьей Сапегой в мае 2021 года в Минске. Nexta, главредом которого был Протасевич, координировал массовые протесты в Белоруссии в августе 2020 года. После ареста мужчина пошёл на сделку со следствием, устроился на работу в белорусский правозащитный центр, вёл блог и охотно давал интервью, а ещё расстался с Софьей. В мае 2022 года стало известно, что Протасевич благополучно женился на другой девушке. В мае 2023 года его всё же приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о заговоре для захвата власти, однако уже спустя пару недель Лукашенко Протасевича помиловал.