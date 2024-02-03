Ирак назвал фальсификацией заявления США о координации с ним авиаударов

"Американская сторона намеренно фальсифицировала факты, заявив о предварительной координации [с Ираком] проведённой агрессии. [Эти утверждения] ложные и направлены на введение в заблуждение международной общественности", — цитирует его телеканал As-Sumaria.

Кроме того, Аль-Авади обвинил международную коалицию, "отклонившуюся от поставленных перед ней задач и предоставленного мандата", в создании угрозы безопасности и стабильности страны. По его словам, её присутствие вовлекло Ирак в ряд конфликтов и правительство "приложит все необходимые усилия" для защиты своей территории. При этом в Ираке после ударов США призвали к скорейшему выводу иностранных войск из страны.