Ирак назвал фальсификацией заявления США о координации с ним авиаударов
Ирак не давал разрешения на нанесение американской стороной авиаударов по своей территории. Об этом сообщил официальный представитель правительства ближневосточного государства Басем аль-Авади, комментируя соответствующие заявления Вашингтона.
"Американская сторона намеренно фальсифицировала факты, заявив о предварительной координации [с Ираком] проведённой агрессии. [Эти утверждения] ложные и направлены на введение в заблуждение международной общественности", — цитирует его телеканал As-Sumaria.
Чиновник назвал прошедшую атаку новым актом агрессии против Ирака, нарушающим его суверенитет, так как бомбардировкам подверглись места дислокации сил безопасности страны в Акашате, Эль-Каиме и места проживания гражданских лиц.
Кроме того, Аль-Авади обвинил международную коалицию, "отклонившуюся от поставленных перед ней задач и предоставленного мандата", в создании угрозы безопасности и стабильности страны. По его словам, её присутствие вовлекло Ирак в ряд конфликтов и правительство "приложит все необходимые усилия" для защиты своей территории. При этом в Ираке после ударов США призвали к скорейшему выводу иностранных войск из страны.
Напомним, в ночь на 3 февраля территории Сирии и Ирака подверглись мощным авиаударам со стороны США, всего было поражено 85 целей. Как отмечал президент Штатов Джо Байден, атаки продолжатся. По информации Минобороны Сирии, в результате ударов погибли в том числе мирные жители, а в Посольстве Ирана в Дамаске сообщили, что жизни лишился военный советник КСИР. В Ираке же погибло 16 человек, ещё 25 ранено. В Вашингтоне заявили, что атака стала ответом на удар по американской военной базе на границе Иордании и Сирии.
ТАСС / Zuma