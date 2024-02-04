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4 февраля, 14:05

Нетаньяху: Израиль ликвидировал 17 из 24 батальонов ХАМАС в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе еженедельного заседания кабмина заявил, что израильские военные уничтожили в секторе Газа 17 из 24 батальонов ХАМАС, существовавших на момент начала конфликта 7 октября.

"Я хочу внести ясность в нашу политику: необходимой целью является, прежде всего, ликвидация ХАМАС. Для достижения этой цели, во-первых, необходимо сокращение батальонов ХАМАС. На сегодняшний день мы уничтожили 17 из 24 батальонов [ХАМАС]", — передаёт сообщение его канцелярия.

Нетаньяху отметил, что большинство оставшихся батальонов ХАМАС находятся на юге сектора Газа и в Рафахе, добавив, что позже ЦАХАЛ доберётся и до них. Он также подчеркнул, что после нейтрализации батальонов военным необходимы операции по зачистке, и они в настоящее время проводят интенсивные рейды на севере и в центральной части Газы. Кроме того, политик рассказал о необходимости уничтожения системы туннелей радикалов, уточнив, что туннели в Хан-Юнисе на юге сектора Газа систематически ликвидируются военными.

"Мы не закончим войну, пока не достигнем всех её целей — ликвидации ХАМАС, возвращения всех заложников и обеспечения ситуации, когда Газа больше не будет представлять угрозу Израилю", — заключил премьер.

ХАМАС согласилось на поэтапное освобождение палестинцев из тюрем Израиля
ХАМАС согласилось на поэтапное освобождение палестинцев из тюрем Израиля

При этом ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался вывести армию из Газы и освободить шесть тысяч заложников. Так он ответил на информацию о якобы готовящейся сделке с радикалами движения ХАМАС. Напомним, конфликт между ХАМАС и Израилем обострился 7 октября 2023 года, когда члены палестинского движения вошли в пограничные районы соседнего государства, объявив о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Иерусалим в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибло более 30 тысяч человек, в том числе много детей.

Обложка ©

ТАСС / POOL / RONEN ZVULUN

Александра Мышляева
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