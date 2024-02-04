Нетаньяху: Израиль ликвидировал 17 из 24 батальонов ХАМАС в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе еженедельного заседания кабмина заявил, что израильские военные уничтожили в секторе Газа 17 из 24 батальонов ХАМАС, существовавших на момент начала конфликта 7 октября.
"Я хочу внести ясность в нашу политику: необходимой целью является, прежде всего, ликвидация ХАМАС. Для достижения этой цели, во-первых, необходимо сокращение батальонов ХАМАС. На сегодняшний день мы уничтожили 17 из 24 батальонов [ХАМАС]", — передаёт сообщение его канцелярия.
Нетаньяху отметил, что большинство оставшихся батальонов ХАМАС находятся на юге сектора Газа и в Рафахе, добавив, что позже ЦАХАЛ доберётся и до них. Он также подчеркнул, что после нейтрализации батальонов военным необходимы операции по зачистке, и они в настоящее время проводят интенсивные рейды на севере и в центральной части Газы. Кроме того, политик рассказал о необходимости уничтожения системы туннелей радикалов, уточнив, что туннели в Хан-Юнисе на юге сектора Газа систематически ликвидируются военными.
"Мы не закончим войну, пока не достигнем всех её целей — ликвидации ХАМАС, возвращения всех заложников и обеспечения ситуации, когда Газа больше не будет представлять угрозу Израилю", — заключил премьер.
При этом ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался вывести армию из Газы и освободить шесть тысяч заложников. Так он ответил на информацию о якобы готовящейся сделке с радикалами движения ХАМАС. Напомним, конфликт между ХАМАС и Израилем обострился 7 октября 2023 года, когда члены палестинского движения вошли в пограничные районы соседнего государства, объявив о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Иерусалим в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибло более 30 тысяч человек, в том числе много детей.
ТАСС / POOL / RONEN ZVULUN