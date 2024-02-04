Нетаньяху: Израиль ликвидировал 17 из 24 батальонов ХАМАС в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе еженедельного заседания кабмина заявил, что израильские военные уничтожили в секторе Газа 17 из 24 батальонов ХАМАС, существовавших на момент начала конфликта 7 октября.

"Я хочу внести ясность в нашу политику: необходимой целью является, прежде всего, ликвидация ХАМАС. Для достижения этой цели, во-первых, необходимо сокращение батальонов ХАМАС. На сегодняшний день мы уничтожили 17 из 24 батальонов [ХАМАС]", — передаёт сообщение его канцелярия.

Нетаньяху отметил, что большинство оставшихся батальонов ХАМАС находятся на юге сектора Газа и в Рафахе, добавив, что позже ЦАХАЛ доберётся и до них. Он также подчеркнул, что после нейтрализации батальонов военным необходимы операции по зачистке, и они в настоящее время проводят интенсивные рейды на севере и в центральной части Газы. Кроме того, политик рассказал о необходимости уничтожения системы туннелей радикалов, уточнив, что туннели в Хан-Юнисе на юге сектора Газа систематически ликвидируются военными.