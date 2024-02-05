Политолог считает, что заявлениями о Залужном Кличко "подстелил себе соломку"

Призывать Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака не плести политические интриги сейчас совершенно бесполезно. Так в беседе с Life.ru политолог, публицист Армен Гаспарян прокомментировал обращение к ним мэра Киева Виталия Кличко.

"Призывать в данный конкретный момент Зеленского и Ермака к тому, чтобы они прекратили интриги, — это всё равно что требовать от алкоголика не пить. Потому что ставка чрезвычайно высока: им в этих условиях, я имею в виду скорый крах форта Авдеевки, нужно абсолютно зачистить все края, чтобы не было никакой опасности для их властной монополии", — подчеркнул собеседник Life.ru.

По его словам, заявление Кличко — это, с одной стороны, ставка на то, что будет после Зеленского: "Вот смотрите, а я предупреждал, а они меня не послушали". Второе — тем самым Кличко как бы показывает, что он на стороне тех, "кто гоним". Как подчеркнул Гаспарян, Кличко понимает, что он точно находится в ближайшей пятёрке под зачистку, поэтому он и сделал такой "абсолютно ни к чему тебя не обязывающий упреждающий ход".