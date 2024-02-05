Политолог считает, что заявлениями о Залужном Кличко "подстелил себе соломку"
Политолог Гаспарян: Кличко понимает, что он в списке под зачистку после Залужного
Призывать Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака не плести политические интриги сейчас совершенно бесполезно. Так в беседе с Life.ru политолог, публицист Армен Гаспарян прокомментировал обращение к ним мэра Киева Виталия Кличко.
"Призывать в данный конкретный момент Зеленского и Ермака к тому, чтобы они прекратили интриги, — это всё равно что требовать от алкоголика не пить. Потому что ставка чрезвычайно высока: им в этих условиях, я имею в виду скорый крах форта Авдеевки, нужно абсолютно зачистить все края, чтобы не было никакой опасности для их властной монополии", — подчеркнул собеседник Life.ru.
По его словам, заявление Кличко — это, с одной стороны, ставка на то, что будет после Зеленского: "Вот смотрите, а я предупреждал, а они меня не послушали". Второе — тем самым Кличко как бы показывает, что он на стороне тех, "кто гоним". Как подчеркнул Гаспарян, Кличко понимает, что он точно находится в ближайшей пятёрке под зачистку, поэтому он и сделал такой "абсолютно ни к чему тебя не обязывающий упреждающий ход".
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко, который и сам не поддерживает политику Владимира Зеленского, выступил против ожидаемой отставки главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного. Он призвал власти прекратить политические интриги и внутреннюю борьбу.
Как сообщал Life.ru, слухи о том, что Зеленский снял Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, стали распространяться с 29 января, но в тот же день в офисе Зеленского опровергли эти сообщения. Позже в эфире итальянского канала Зеленский всё же признался, что размышляет о замене людей на руководящих постах.
ТАСС / АР / Markus Schreiber, president.gov.ua