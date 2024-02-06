Стало известно, какой манёвр Зеленского призван спасти его шкуру в случае мятежа Залужного
Украинский политик Царёв: Отставка Залужного будет означать разрыв с США
Владимир Зеленский оказался загнан в ловушку в ситуации с главкомом ВСУ Валерием Залужным: его увольнение означало бы окончательный разрыв киевской верхушки со спонсорами из США, но оставить его при деле он тоже не может. Такими мыслями поделился с телеканалом "Звезда" бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.
По словам политика, пока Зеленский додумался лишь до того, чтобы разделить армию на две части и таким образом ограничить Залужного в возможностях. Так, часть подразделений были переданы в распоряжение командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Это было сделано, чтобы у Залужного было меньше людей, если он задумает мятеж.
"Но даже та часть армии, которая подчиняется Сырскому, встанет на сторону Залужного. Для них он авторитет", — заключил Царёв.
Напомним, что слухи об увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ появились с конца января и не утихают до сих пор. Официальный Киев вначале принялся отрицать любые подобные предположения, однако в эфире итальянского канала Зеленский всё же признался, что думает о замене людей на руководящих постах. По некоторым данным, Залужный якобы согласился стать послом в Британии и уйти в отставку. По другим — на него хотят повесить сдачу Авдеевки и ему грозит чуть ли не трибунал.