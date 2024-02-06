Стало известно, какой манёвр Зеленского призван спасти его шкуру в случае мятежа Залужного

Владимир Зеленский оказался загнан в ловушку в ситуации с главкомом ВСУ Валерием Залужным: его увольнение означало бы окончательный разрыв киевской верхушки со спонсорами из США, но оставить его при деле он тоже не может. Такими мыслями поделился с телеканалом "Звезда" бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.

По словам политика, пока Зеленский додумался лишь до того, чтобы разделить армию на две части и таким образом ограничить Залужного в возможностях. Так, часть подразделений были переданы в распоряжение командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Это было сделано, чтобы у Залужного было меньше людей, если он задумает мятеж.