Названа главная причина желания Зеленского "слить" конкурента в лице Залужного

Владимир Зеленский видит угрозу в политической фигуре главкома ВСУ Валерия Залужного. В этом и состоит причина его желания поскорее избавиться от конкурента, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

"Зеленский видит в Залужном конкурирующую силу, потому что Залужный популярен среди населения, харизматичен. Конечно, Зеленский почувствовал в нем угрозу", — рассуждает собеседник "Ленты.ру".