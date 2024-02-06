Названа главная причина желания Зеленского "слить" конкурента в лице Залужного
Политолог Блохин: Залужный более харизматичен и популярен у граждан Украины
Владимир Зеленский видит угрозу в политической фигуре главкома ВСУ Валерия Залужного. В этом и состоит причина его желания поскорее избавиться от конкурента, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.
"Зеленский видит в Залужном конкурирующую силу, потому что Залужный популярен среди населения, харизматичен. Конечно, Зеленский почувствовал в нем угрозу", — рассуждает собеседник "Ленты.ру".
При этом политолог убеждён, что конфликта между Киевом и Вашингтоном из-за кадровых решений Зеленского не последует. По его словам, у руля современной Украины в любом случае окажется проамериканская фигура, независимо от конкретных персоналий.
Как ранее писал Life.ru, слухи об увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ появились с конца января и не утихают до сих пор. Официальный Киев вначале принялся отрицать любые подобные предположения, однако в эфире итальянского канала Зеленский всё же признался, что думает о замене людей на руководящих постах. По некоторым данным, Залужный якобы согласился стать послом в Британии и уйти в отставку. По другим — на него хотят повесить сдачу Авдеевки и ему грозит чуть ли не трибунал.