В Киеве задумали построить тоннель под Днепром за миллиард долларов
В Киеве хотят построить подземный тоннель с Оболони на Троещину — между правым и левым берегами Днепра. Фото © Shutterstock.com
Власти Украины всерьёз озаботились планами построить подземный тоннель в целях создания ещё одного маршрута между правым и левым берегами Днепра. Как выяснило украинское издание "Страна", цена проекта оценивается в "астрономическую" сумму — миллиард долларов. В департаменте транспортной инфраструктуры украинской столицы журналистам подтвердили, что "уже идёт проектирование данного маршрута".
В публикации говорится, что для бюджета Киева этот проект, тем более за такую сумму, — это непосильная нагрузка. За чей счёт власти планируют реализовать амбициозные планы, не уточняется.
Ранее Life.ru писал, что лидеры стран Евросоюза утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи в размере 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года. В ЕС пояснили, что новый пакет помощи будет выделен Украине, если Киев будет соблюдать демократические принципы и права человека. Напомним, что ещё в декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение выделить Киеву эти деньги, но решение тем не менее было принято. А накануне Сенат США представил законопроект, который предусматривает выделение Украине нового пакета финансовой помощи. Байден одобрил документ, тогда как спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал его наихудшим из возможных.