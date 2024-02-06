В Киеве задумали построить тоннель под Днепром за миллиард долларов

Власти Украины всерьёз озаботились планами построить подземный тоннель в целях создания ещё одного маршрута между правым и левым берегами Днепра. Как выяснило украинское издание "Страна", цена проекта оценивается в "астрономическую" сумму — миллиард долларов. В департаменте транспортной инфраструктуры украинской столицы журналистам подтвердили, что "уже идёт проектирование данного маршрута".