Песков: Кремль получает много заявок на интервью с Путиным, в том числе с Запада
Кремль получает довольно много заявок на интервью с российским лидером Владимиром Путиным, в том числе с Запада, однако большинство из обращающихся СМИ даже не стараются выглядеть беспристрастно и занимают однобокую позицию. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал высказывание американского журналиста Такера Карлсона, который ранее заявил, что за последнее время ни один его западный коллега не удосужился взять интервью у Путина. В связи с этим Пескова спросили, действительно ли Кремль не получал ни одного запроса о съёмке.
"В основном это касается стран Коллективного Запада, речь о крупных сетевых СМИ, каналах, которые не могут похвастаться попытками хотя бы выглядеть беспристрастно в плане освещения происходящего. И, конечно же, никакого желания общаться с такими СМИ нет, да и вряд ли в этом есть смысл, вряд ли какая-то польза", — подчеркнул Песков.
Напомним, Такер Карлсон прибыл в Москву в начале февраля. Он успел посетить балет "Спартак" в Большом театре и признаться в любви к российской столице. 6 февраля Карлсон выложил видео на фоне Кремля, сообщив, что скоро возьмёт интервью у Путина. Журналист также объяснил своим зрителям, зачем это делает, и пообещал, что беседа с президентом РФ выйдет без монтажа. Коллега Карлсона, журналист Алекс Джонс, заявил, что беседа уже состоялась. Это подтвердили и в Кремле.
Kremlin.ru