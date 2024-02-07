Песков: Кремль получает много заявок на интервью с Путиным, в том числе с Запада

Кремль получает довольно много заявок на интервью с российским лидером Владимиром Путиным, в том числе с Запада, однако большинство из обращающихся СМИ даже не стараются выглядеть беспристрастно и занимают однобокую позицию. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал высказывание американского журналиста Такера Карлсона, который ранее заявил, что за последнее время ни один его западный коллега не удосужился взять интервью у Путина. В связи с этим Пескова спросили, действительно ли Кремль не получал ни одного запроса о съёмке.