Интервью Путина журналисту Карлсону произведёт фурор на Западе, считают в Госдуме

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону — это большое событие, но, если оно будет опубликовано на Западе, оно возымеет ещё больший эффект. Таким мнением поделился первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, власти США хотят, чтобы доступ к правде для их аудитории был заказан, но, к примеру, Илон Маск пообещал не блокировать интервью Карлсона с Путиным в соцсети X. Это означает, что запрос на альтернативный для Запада взгляд на глобальную политику всё-таки сохраняется.