Интервью Путина журналисту Карлсону произведёт фурор на Западе, считают в Госдуме
Депутат Чепа: Интервью Путина Карлсону может сильно повлиять на умы на Западе
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону — это большое событие, но, если оно будет опубликовано на Западе, оно возымеет ещё больший эффект. Таким мнением поделился первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, власти США хотят, чтобы доступ к правде для их аудитории был заказан, но, к примеру, Илон Маск пообещал не блокировать интервью Карлсона с Путиным в соцсети X. Это означает, что запрос на альтернативный для Запада взгляд на глобальную политику всё-таки сохраняется.
"Мы понимаем, что это может сильно повлиять на умы и взгляды простых людей, которые могут услышать и увидеть правду о происходящих событиях", — отметил собеседник "Ленты.ру".
Как ранее сообщал Life.ru, Такер Карлсон прибыл в Москву, посетил балет "Спартак" в Большом театре, прогулялся по городу, признался в любви к столице России, а накануне журналист выложил видео на фоне Кремля, заявив, что скоро возьмёт интервью у президента России Владимира Путина. Сегодня в Кремле подтвердили, что интервью уже состоялось. На этом фоне на Украине Карлсона повторно внесли в базу скандального сайта "Миротворец".
Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС