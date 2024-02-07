"Царьград" пригласил Байдена на интервью, чтобы он смог "отомстить" Карлсону

Редакция телеканала "Царьград" направила официальный запрос в администрацию Белого дома на организацию интервью с президентом Джо Байденом. По мнению журналистов, это было симметричным ответом на интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, которое вызвало на Западе переполох ещё до публикации.

"Царьград" выразил готовность направить в Вашингтон своего "самого консервативного" журналиста — Юрия Пронько.