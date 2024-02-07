"Царьград" пригласил Байдена на интервью, чтобы он смог "отомстить" Карлсону
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Редакция телеканала "Царьград" направила официальный запрос в администрацию Белого дома на организацию интервью с президентом Джо Байденом. По мнению журналистов, это было симметричным ответом на интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, которое вызвало на Западе переполох ещё до публикации.
"Царьград" выразил готовность направить в Вашингтон своего "самого консервативного" журналиста — Юрия Пронько.
"Царьград" обещает, что разговор будет опубликован полностью, без купюр и монтажа. У Джозефа Байдена будет возможность напрямую обратиться к русскому народу и сказать всё, что он посчитает необходимым", — сообщается на сайте телеканала.
Как ранее сообщал Life.ru, Такер Карлсон прибыл в Москву, посетил балет "Спартак" в Большом театре, прогулялся по городу, признался в любви к столице России, а накануне журналист выложил видео на фоне Кремля, заявив, что скоро возьмёт интервью у президента России Владимира Путина. Сегодня в Кремле подтвердили, что интервью уже состоялось. На этом фоне на Украине Карлсона повторно внесли в базу скандального сайта "Миротворец".