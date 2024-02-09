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9 февраля, 12:51

Наталья Штурм рассказала, как спаслась из горящей на севере Москвы многоэтажки

Наталья Штурм показала отель, в котором поселили жильцов горевшего в Москве дома

Наталья Штурм, проживающая в горевшей накануне московской многоэтажке на улице Черняховского, рассказала SHOT о своём спасении. По словам певицы, о пожаре она узнала, уже когда он разгорелся: у неё вдруг пропал Интернет и она полезла смотреть новости. Поняв, что происходит, артистка побежала будить соседей.

Наталья Штурм показала отель, в котором поселили жильцов горевшего в Москве дома. Видео © SHOT

"Я выгляжу, конечно... Чума просто, как я выгляжу. Я выбежала из дома, захватив с собой паспорт, кое-какие документы, кредитки, тёплые вещи", — добавила Штурм.

Всех эвакуированных жильцов разместили в четырёхзвёздочном отеле. В номере певицы, оплаченном на три дня вперёд, есть всё, даже джакузи.

Life.ru показывает обстановку у объятой пламенем многоэтажки в Москве
Life.ru показывает обстановку у объятой пламенем многоэтажки в Москве

Напомним, крупный пожар произошёл в многоэтажном доме на московской улице Черняховского в ночь на 9 февраля. Огонь охватил крышу на площади в четыре тысячи квадратных метров. Спасатели эвакуировали 400 человек, никто не пострадал. Пламя полностью потушили около пяти утра, причём в борьбе с ним задействовали даже вертолёты. По словам мэра Сергея Собянина, жильцам окажут всю необходимую помощь. По версии следствия, причиной пожара мог стать сбой в системе антиобледенения.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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