Наталья Штурм рассказала, как спаслась из горящей на севере Москвы многоэтажки

Наталья Штурм, проживающая в горевшей накануне московской многоэтажке на улице Черняховского, рассказала SHOT о своём спасении. По словам певицы, о пожаре она узнала, уже когда он разгорелся: у неё вдруг пропал Интернет и она полезла смотреть новости. Поняв, что происходит, артистка побежала будить соседей.

Наталья Штурм показала отель, в котором поселили жильцов горевшего в Москве дома. Видео © SHOT

"Я выгляжу, конечно... Чума просто, как я выгляжу. Я выбежала из дома, захватив с собой паспорт, кое-какие документы, кредитки, тёплые вещи", — добавила Штурм.