В Еврокомиссии заявили, что не услышали ничего нового в интервью Путина Карлсону

В Еврокомиссии (ЕК) не услышали ничего нового в интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявила представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали на брифинге в Брюсселе.

"Мы не увидели ничего нового в интервью Путина", — сказала она.