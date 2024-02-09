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9 февраля, 13:53

В Еврокомиссии заявили, что не услышали ничего нового в интервью Путина Карлсону

В Еврокомиссии (ЕК) не услышали ничего нового в интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявила представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали на брифинге в Брюсселе.

"Мы не увидели ничего нового в интервью Путина", — сказала она.

При этом Массрали выразила сожаление о том, что была предоставлена платформа для интервью. По её словам, в ходе этой беседы звучали "старые ложные утверждения и враждебные высказывания в адрес Запада".

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Напомним, что русскоязычная версия интервью Владимира Путина Такеру Карлсону вышла утром 9 февраля. За двухчасовую беседу глава государства успел ответить на 60 вопросов, начав с краткого экскурса в историю российско-украинских отношений. По мнению нашего лидера, Москва и Киев рано или поздно помирятся и восстановят отношения, а НАТО и вовсе уже сейчас готово договариваться во вопросам безопасности. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби призвал граждан США не верить ни единому слову Путина, за что позднее на него ополчились читатели Daily Mail. В Кремле же заявили, что для президента важна реакция россиян на интервью.

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Kremlin.ru

Дарья Нарыкова
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