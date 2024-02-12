"Сниматели скальпа" из Электростали приговорены к трём с половиной годам колонии строгого режима
Суд дал 3,5 года колонии обвиняемым в снятии скальпа с парня в Электростали
Двух молодых людей, которые срезали скальп с головы 19-летнего парня прошлым летом в Электростали, приговорили к трём с половиной годам колонии строгого режима. Приговор вступит в силу через 15 суток, сообщает Mash.
Фигуранты дела о нападении на 19-летнего парня в Электростали. Видео © Mash
Суд признал их виновными по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". Во время вынесения вердикта оба фигуранта громкого дела вели себя спокойно.
Напомним, резонансное нападение произошло в июле прошлого года: 19-летний Юрий подошёл к молодым людям и попросил у них сигарету, а тех не устроила его экстравагантная причёска, поэтому они решили срезать ирокез с головы парня, зацепив в том числе и кожу. Пострадавший в первом интервью для Life.ru рассказал о самочувствии и дальнейших планах. Юрия увезли в Москву на операцию по пересадке кожи, а обоих его обидчиков арестовали.