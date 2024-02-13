"Ярый националист": Полковник раскрыл личность замглавкома ВСУ, сделавшего "первый выстрел" в Донбассе

Новоиспечённый заместитель главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский — ярый украинский националист, готовый выполнить любой приказ своего начальника Александра Сырского. Об этом Life.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, этим и подобными назначениями Владимир Зеленский пытается убрать всех генералов и офицеров, связанных с экс-главкомом Валерием Залужным.

"Кто этот человек? Это ярый националист, который родился в Закарпатской области. Был в своё время курсантом лицея военного, потом Львовского института сухопутных войск, участвовал в боевых действиях в составе группы Украины в Ираке... Считается безбашенным, преданным президенту и готов выполнить любой приказ, который ему отдаст Сырский", — сказал Матвийчук.