Глава Пентагона впервые предстал на публике после очередной госпитализации
Выписавшийся из больницы шеф Пентагона Остин провёл встречу по помощи Украине
Ллойд Остин. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh
Глава Пентагона Ллойд Остин в среду, 14 февраля, впервые появился на публике после очередной госпитализации. Сегодня он провёл онлайн-встречу представителей государств, поддерживающих Киев.
В ходе заседания Остин высказался и о своём самочувствии, которое в последнее время у него нестабильное. Накануне министра отпустили из больницы домой.
"Я планировал быть с вами в Брюсселе, однако был вынужден вернуться в больницу для нехирургических процедур. Я в хорошем состоянии, прогноз рака остаётся отличным. Я признателен за все добрые пожелания", — отметил он.
Как сообщал Life.ru, 11 февраля Остин был вновь госпитализирован. На этот раз причиной стали проблемы с мочевым пузырём. В начале января главу Пентагона также госпитализировали, однако без лишнего шума, что вызвало скандал, так как о временной недееспособности министра в течение нескольких дней не знали даже в Белом доме. Впоследствии выяснилось, что у Остина выявили рак простаты.