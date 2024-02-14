Глава Пентагона впервые предстал на публике после очередной госпитализации

Глава Пентагона Ллойд Остин в среду, 14 февраля, впервые появился на публике после очередной госпитализации. Сегодня он провёл онлайн-встречу представителей государств, поддерживающих Киев.

В ходе заседания Остин высказался и о своём самочувствии, которое в последнее время у него нестабильное. Накануне министра отпустили из больницы домой.

"Я планировал быть с вами в Брюсселе, однако был вынужден вернуться в больницу для нехирургических процедур. Я в хорошем состоянии, прогноз рака остаётся отличным. Я признателен за все добрые пожелания", — отметил он.