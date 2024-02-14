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14 февраля, 14:31

Глава Пентагона впервые предстал на публике после очередной госпитализации

Выписавшийся из больницы шеф Пентагона Остин провёл встречу по помощи Украине

Ллойд Остин. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh

Ллойд Остин. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh

Глава Пентагона Ллойд Остин в среду, 14 февраля, впервые появился на публике после очередной госпитализации. Сегодня он провёл онлайн-встречу представителей государств, поддерживающих Киев.

В ходе заседания Остин высказался и о своём самочувствии, которое в последнее время у него нестабильное. Накануне министра отпустили из больницы домой.

"Я планировал быть с вами в Брюсселе, однако был вынужден вернуться в больницу для нехирургических процедур. Я в хорошем состоянии, прогноз рака остаётся отличным. Я признателен за все добрые пожелания", — отметил он.

Врач поставил главе Пентагона Остину неутешительный диагноз после второй госпитализации
Врач поставил главе Пентагона Остину неутешительный диагноз после второй госпитализации

Как сообщал Life.ru, 11 февраля Остин был вновь госпитализирован. На этот раз причиной стали проблемы с мочевым пузырём. В начале января главу Пентагона также госпитализировали, однако без лишнего шума, что вызвало скандал, так как о временной недееспособности министра в течение нескольких дней не знали даже в Белом доме. Впоследствии выяснилось, что у Остина выявили рак простаты.

Никита Осипов
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