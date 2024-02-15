В атаке ВСУ на Белгород увидели предтечу более крупной военной кампании

Сегодняшняя атака ВСУ на Белгород является своеобразной тренировкой и предтечей более крупной военной кампании, которая начнётся через несколько лет. Такое мнение выразил военный волонтёр Алексей Живов.

"Поэтому к этим террористическим ударам вполне могут быть причастны военнослужащие стран НАТО, которые, кроме того, я в этом уверен, были причастны и к уничтожению нашего самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными несколько недель назад [под Белгородом]", — отметил он в беседе с "Царьградом".