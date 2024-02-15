В атаке ВСУ на Белгород увидели предтечу более крупной военной кампании
Волонтёр Живов: К атаке на Белгород причастны уничтожившие Ил-76 военные НАТО
Последствия атаки ВСУ на Белгород. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Сегодняшняя атака ВСУ на Белгород является своеобразной тренировкой и предтечей более крупной военной кампании, которая начнётся через несколько лет. Такое мнение выразил военный волонтёр Алексей Живов.
"Поэтому к этим террористическим ударам вполне могут быть причастны военнослужащие стран НАТО, которые, кроме того, я в этом уверен, были причастны и к уничтожению нашего самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными несколько недель назад [под Белгородом]", — отметил он в беседе с "Царьградом".
15 февраля ВСУ снова атаковали Белгород. На этот раз прилёты пришлись на торговый центр, стадион и дворы жилых домов. Life.ru опубликовал момент страшного обстрела, снятый камерой видеонаблюдения, и первые минуты после трагедии. В результате атаки погибло шесть человек, в том числе один ребёнок — это девочка в коляске, с нею утром вышла погулять бабушка. В Сети появилось душераздирающее видео, где видны раненые дети, которые гуляли по дорожкам.