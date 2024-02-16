Именно Евросоюз порекомендовал Киеву делать ставку на дальнобойное оружие, которое бы "доставало до сердца России". Такое заявление сделал в пятницу, 16 февраля, министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции, посвящённой годовщине государственного переворота на Украине.

По данным, которыми располагает российская сторона, выданные Киеву преступные рекомендации были призваны переломить ситуацию на фронте. Европейские аналитики пришли к выводу, что без террористических методов Россию победить не удастся.