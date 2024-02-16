Достать до сердца России: Лавров раскрыл подлый замысел ЕС по поставкам оружия Украине
Лавров: ЕС рекомендовал Киеву делать ставку на дальнобойное оружие
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Именно Евросоюз порекомендовал Киеву делать ставку на дальнобойное оружие, которое бы "доставало до сердца России". Такое заявление сделал в пятницу, 16 февраля, министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции, посвящённой годовщине государственного переворота на Украине.
По данным, которыми располагает российская сторона, выданные Киеву преступные рекомендации были призваны переломить ситуацию на фронте. Европейские аналитики пришли к выводу, что без террористических методов Россию победить не удастся.
"ЕС советует делать ставку на передачу Украине ещё более дальнобойных вооружений, чтобы они "доставали до сердца России" и чтобы тем самым сеять смуту, панику, подрывать доверие народа", — проинформировал глава внешнеполитического ведомства.
Life.ru напоминает, что накануне, 15 февраля, ВСУ атаковали Белгород снарядами чешской РСЗО M-70 "Вампир". Прилёты пришлись на торговый центр, стадион и дворы жилых домов. Погибли семь человек, в том числе студент из Сирии, преподаватель, пенсионерка и маленькая девочка в коляске. Её мама выжила. В 128 квартирах выбиты окна, повреждено 34 автомобиля.