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16 февраля, 09:52
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Достать до сердца России: Лавров раскрыл подлый замысел ЕС по поставкам оружия Украине

Лавров: ЕС рекомендовал Киеву делать ставку на дальнобойное оружие

Фото © Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Фото © Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Именно Евросоюз порекомендовал Киеву делать ставку на дальнобойное оружие, которое бы "доставало до сердца России". Такое заявление сделал в пятницу, 16 февраля, министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции, посвящённой годовщине государственного переворота на Украине.

По данным, которыми располагает российская сторона, выданные Киеву преступные рекомендации были призваны переломить ситуацию на фронте. Европейские аналитики пришли к выводу, что без террористических методов Россию победить не удастся.

"ЕС советует делать ставку на передачу Украине ещё более дальнобойных вооружений, чтобы они "доставали до сердца России" и чтобы тем самым сеять смуту, панику, подрывать доверие народа", проинформировал глава внешнеполитического ведомства.

РСЗО Vampire обстреливала Белгород из того же села, откуда был сбит Ил-76
РСЗО Vampire обстреливала Белгород из того же села, откуда был сбит Ил-76

Life.ru напоминает, что накануне, 15 февраля, ВСУ атаковали Белгород снарядами чешской РСЗО M-70 "Вампир". Прилёты пришлись на торговый центр, стадион и дворы жилых домов. Погибли семь человек, в том числе студент из Сирии, преподаватель, пенсионерка и маленькая девочка в коляске. Её мама выжила. В 128 квартирах выбиты окна, повреждено 34 автомобиля.

Марина Калегина
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