Сальдо назвал нелепой версию киевских властей о крушении Ил-76
Сальдо: Версия Киева по Ил-76 выдумана для оправдания
Версия Киева о крушении российского Ил-76 с украинскими пленными ложная, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, такими нелепыми отговорками он ищет себе оправдание.
"Ситуация с Ил-76 выставляет украинский режим в самом худшем свете, как ни посмотри. Вот там и выдумывают самые нелепые ложные версии для оправдания себя. Врут изо всех сил — терять-то им нечего", — сказал Сальдо в беседе с РИА "Новости".
Ранее Life.ru писал, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов после публикаций в западных СМИ с подтверждением применения ракеты Patriot по Ил-76 стал отрицать присутствие пленных бойцов ВСУ.
Напомним, на борту находились 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих, а также шесть членов экипажа. Все погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следственный комитет подтвердил, что борт уничтожили из ЗРК Patriot. Президент России Владимир Путин назвал теракт преступлением киевского режима.
ТАСС