Сальдо назвал нелепой версию киевских властей о крушении Ил-76

Версия Киева о крушении российского Ил-76 с украинскими пленными ложная, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, такими нелепыми отговорками он ищет себе оправдание.

"Ситуация с Ил-76 выставляет украинский режим в самом худшем свете, как ни посмотри. Вот там и выдумывают самые нелепые ложные версии для оправдания себя. Врут изо всех сил — терять-то им нечего", — сказал Сальдо в беседе с РИА "Новости".