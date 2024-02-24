Ночь Бараат, Велесов день, Всемирный день бармена: Праздники и приметы 24 февраля Сегодня, 24 февраля 2024 года, в России отмечается большой мусульманский праздник. Также на эту дату приходится древний славянский праздник, один профессиональный, а ещё — день появления лотереи. В связи с последним предлагается испытать свою удачу. 23 февраля, 21:01 Ночь с 24 на 25 февраля — это Ночь Бараат. Обложка © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Ночь Бараат

24 февраля в России большой праздник отмечают мусульмане — на эту дату приходится Ночь Бараат, или Лейлат аль-Бараа. Рассказываем о ней: Как и другие памятные даты Ислама, привязана к лунному календарю.

Отмечается 15-го Шаабана, в 2024 году приходится на ночь с 24 на 25 февраля.

Носит также название "ночь очищения от грехов".

Является подготовкой к самому длительному мусульманскому посту — Рамадану.

Бараат в переводе с арабского означает "непричастность", "очищение". Считается, что Всевышний создал эту ночь, чтобы архангелы отчитались перед ним о своих деяниях. По значимости Ночь Бараат вторая после Лейлят аль-Кадр (Ночь Кадр) — "ночи предопределения". Согласно Корану, именно в эту ночь Всевышний решает судьбу людей, которые обращаются к нему в своих молитвах.

Эту ночь мусульмане проводят в молитвах, чтении Корана, духовном размышлении и покаянии. Они также посылают благословения пророку Мухаммеду и молятся за его душу. Считается, что именно в этот момент Аллах принимает решение, кому отпустить грехи и помочь, кто действительно искренен в своих молитвах, а кто лицемерит.

В день праздника мусульмане посещают мечеть, совершают совместную молитву и слушают проповедь имама, посещают места захоронения праведников, раздают милостыню и еду нищим, сладости — детям.

Сунниты и шииты — два главных направления в исламе — относятся к Бараат несколько по-разному. Сунниты усердно молятся, считая, что молитвы в эту ночь предопределяют судьбу верующего на ближайшие годы. Шииты в основном призывают Махди, последнего из преемников Мухаммеда, вернуться в этот мир и сокрушить силы зла.

Великий Велесов день

24 февраля отмечается Великий Велесов день. Фото © Vk / Живописец Всеволод Иванов

На Руси же на 24 февраля приходился праздник, в России уже малоизвестный, — Великий Велесов день. Предлагаем узнать о нём больше. Это древний славянский праздник.

Праздновался в один день, по современному календарю приходится на 24 февраля.

Посвящён Велесу Зимнему, при котором природа пребывает в ледяном сне.

В древности бога Велеса считали покровителем домашнего скота. Поскольку со скотиной связывали богатство семьи, он был божеством, которое помогает обрести и приумножить достаток. Ещё его считали богом мудрости и магии.

По преданию, в этот день женщины, наученные богом Велесом, боролись со страшным духом, насланным богиней Мореной. Они проводили особый обряд — запирали мужчин и детей дома и "опахивали" вокруг деревни снежную борозду, чтобы Коровья Смерть не могла зайти в село и учинить падёж скота.

Про Велесов день говорили: "Велес рог зиме сшибает" и "Прольёт Велес маслица на дороги, зиме пора убирать ноги".

Всемирный день бармена

24 февраля отмечается Всемирный день бармена. Фото © Shutterstock

24 февраля свой праздник в России отмечают мастера создания коктейлей — на эту дату приходится Всемирный день бармена, или Международный день бармена. Рассказываем о нём. Это интернациональный профессиональный праздник.

Официально не утверждён.

Есть два варианта даты — 24 февраля и 6 февраля.

В первом случае приурочен к годовщине основания Международной ассоциации барменов (IBA) в 1951 году.

Международный день бармена отмечается на Западе уже много лет, он появился за рубежом в профессиональном сообществе. Обе даты, 24 февраля и 6 февраля, выбраны не случайно. 24 февраля 1951 года в салоне гранд-отеля в британском Торки была основана Международная ассоциация барменов (IBA). А 6 февраля чтут святого Аманда — миссионера, монаха, просветителя Бельгии и крестителя фламандских земель. Его считают покровителем виноделов, пивоваров, рестораторов и барменов. В Русской православной церкви этот святой не почитается, но, поскольку праздник светский, российские бармены его тоже отмечают.

Считается, что профессия бармена зародилась в США во времена золотой лихорадки, то есть в середине XIX века. Тогда владельцы магазинчиков предлагали разный товар, в том числе спиртное. Постепенно зародилась традиция разделять торговую зону и место для отдыха посетителей. Последнее стали называть баром. Тогда и появились первые бармены, а вслед за этим стала нарастать популярность различных коктейлей.

Обычно к Международному дню бармена приурочены различные конкурсы для представителей этой профессии, розыгрыши для посетителей и различные акции в питейных заведениях.

День рождения лотереи

24 февраля отмечается день рождения лотереи. Фото ©

24 февраля в России и других странах отмечается такой праздник, как день рождения лотереи. Рассказываем о нём. Отмечается ежегодно 24 февраля, дата не смещается.

Праздник международный, официально не утверждён.

Приурочен к проведению первой лотереи пять веков назад.

В этот день предлагается испытать удачу в лотерее.

24 февраля отмечается день рождения лотереи в честь розыгрыша, устроенного в 1466 году в бельгийском городке Брюгге вдовой художника Яна Ван Эйка. На вырученные деньги были приобретены продукты питания для нуждающихся местных жителей.

Однако сам принцип лотереи куда древнее. Точных сведений, когда кому-то пришла в голову идея разыграть деньги, нет. Есть данные о том, что нечто подобное было в Древней Греции. Также что якобы в Древнем Китае в том числе за счёт лотереи построили Великую Китайскую стену. В 1599 году королева Англии Елизавета I организовала лотерею для решения финансовых проблем в стране. А в 1768 году Джордж Вашингтон запустил лотерею Mountain Road Lottery для строительства дорог в штате Вирджиния. В России же появление лотерей датируется началом XVIII века — временами Петра I. В наши дни проведение лотерей жёстко контролируется государством, в частном виде они запрещены. Организаторами выступают Минспорта и Минфин, за финансовой стороной следит ФНС.

В сегодняшний день рождения лотереи всем предлагается купить билетик и испытать удачу. Вероятность получить крупный выигрыш есть, но она крайне мала. Впрочем, некоторым везёт. Например, недавно американец выиграл миллион долларов. Другой вопрос в том, что такие лёгкие деньги не всегда приносят счастье. Человек может вскоре оказаться у разбитого корыта, бездумно потратив выигрыш.

День памяти священномученика Власия Севастийского

24 февраля Русская православная церковь чтит Власия Севастийского — христианского священномученика, который жил во II–III веках. Согласно "Деяниям святых", жил он в городе Севастии, который при императоре Диоклетиане был центром провинции Малая Армения. С юных лет был кроток и благочестив, за что во взрослом возрасте был выбран в епископы. Когда же начались гонения на христиан, он вместе с другими ушёл из города, поселился в пещере. Согласно преданию, там лечил людей и диких животных. Воины Диоклетиана нашли его и отвели к правителю. Власия просьбами и пытками пытались склонить к жертвоприношению языческим богам, но он отказался отречься от Господа, за что был казнён через обезглавливание.

Приметы 24 февраля

Власьев день

В народе эту дату называли Власьев день, а самого святого мученика считали покровителем коров и других домашних животных. Иконы с ним ставили в хлевах и коровниках для благополучия скотины. На Власия тяжело работать было не принято, тем более с применением труда животных. А вот различные сделки приветствовались — этот день считался началом периода активной торговли. Продать или купить что-нибудь во Власьев день — к удаче. Плохой приметой считалось оставить на Власия открытыми окна и двери, через них в дом может приникнуть нечистая сила.

Погодные приметы 24 февраля

Много снега — весна будет ранней, а в мае будет много зелени.

Оттепель на Власия — сильных морозов больше не будет.

Много длинных сосулек — весна задержится.

Птицы ведут себя беспокойно — жди морозов.

Именины 24 февраля

24 февраля именины может отмечать российский актёр Дмитрий Дюжев. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Сегодня, 24 февраля, именины могут отмечать: Всеволод

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Авторы Вадим Андреев