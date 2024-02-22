Любовь зла: 6 невзрачных российских звёзд, охомутавших красавиц

"Любовь зла, полюбишь и…" — не просто крылатая фраза, а соответствующее действительности выражение. Именно оно всплывает в голове, когда видишь, с кем встречаются или за кого выходят замуж отечественные принцессы. Какие объективно некрасивые актёры, блогеры и артисты создали семью с идеальными девушками?

1. Блогер Евгений Кулик

Жена Кулика — красотка-дизайнер. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rigina_gaisina

Популярный отечественный вайнер и актёр объективно не очень красивый мужчина. У него проблемы с лишним весом, странная кудрявая причёска и не самый смешной юмор. К тому же и одевается артист не очень.

Но это не помешало Кулику успешно создать семью с Ригиной Гайсиной. Вместе пара снимает смешные видео в соцсети и воспитывает дочь. Красотка – избранница Кулика занимается бизнесом. Гайсина под своей маркой производит женскую одежду, а также нижнее бельё.

2. Рэпер Джиган

Джиган и Самойлова не самая красивая пара, но они давно вместе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Популярный уже не один год российский музыкант Денис Устименко выглядит брутально, стильно одевается и ведёт себя как настоящий мужчина. Хоть он и обладает топорной внешностью, харизма, уверенность в себе и умение зарабатывать позволили захомутать красотку Оксану Самойлову.

Звёздная пара вместе с 2010 года. Сейчас они воспитывают четверых детей разных возрастов и даже планируют пятого. Самойлова ведёт блоги в соцсетях, а также занимается предпринимательством. Бизнесвумен имеет свой бренд косметики, а недавно и вовсе создала собственную настольную игру. Многие поговаривают, что звезда зарабатывает даже больше супруга.

3. Актёр Иван Янковский

Жена Янковского тоже восходящая актриса. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Хоть артист и унаследовал талант отца, который тоже связал свою жизнь с игрой на сцене, красавцем его не назовёшь. Янковский природой наделён яркой харизмой, умением перевоплощаться в разные образы и обаянием, благодаря чему пользуется популярностью у девушек. В конце 2021 года Иван начал встречаться с настоящей принцессой — Дианой Пожарской. В 2022-м у звёздной пары появился сын.

Диана Пожарская — восходящая актриса. Она стала известна благодаря ролям в сериалах "Кухня" и "Отель "Элеон". Сейчас артисты вместе покоряют большие экраны России.

4. Блогер Денис Кукояка

Жена Кукояки тоже занимается блогингом. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / denisque

Мужчина был одним из ключевых участников популярной в своё время группы "Хлеб". Также музыкант снимает видеоблоги на "Ютубе" — на платформе у него более 2 млн подписчиков.

Брутальным мужчиной Кукояку назвать нельзя. Он имеет довольно смазливую внешность, не очень смешно шутит, да и в целом не Аполлон. Тем не менее артист построил счастливый брак с женой Еленой. 37-летняя девушка занимается блогингом и вместе с Денисом воспитывает замечательную дочь, а недавно они похвастались и рождением сына.

5. Актёр Егор Бероев

У Бероева жена крутится в шоу-бизнесе. Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

46-летний артист уже не молод и выглядит на свой возраст. Но благодаря тому, что он милый, общительный и харизматичный, мужчина построил счастливую, крепкую семью с Ксенией Алфёровой. В браке у звёздной пары даже родилась дочь с необычным именем Евдокия.

Алфёрова крутится в той же сфере, что и Бероев. Она снимается в сериалах, фильмах и участвует в театральных постановках. Пара смотрится гармонично.

6. Актёр Никита Кологривый

Жены у Кологривого больше нет, поэтому он встречается с блогершей. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Набирающий популярность в России артист недавно развёлся со своей супругой Александриной Питиримовой. Но, хоть Кологривый имеет не очень красивую внешность, благодаря своей наглости способен завоевать, пожалуй, любую красотку. Так и произошло.

В январе 2024 года стало известно, кто оказался новой избранницей артиста. Кологривый теперь встречается с участницей шоу "Холостяк" Виолеттой Оноприенко. Она ведёт популярный блог в соцсетях и записывает песни. Даже удивительно, что актёр захомутал такую красавицу.

В Сети начали распространяться слухи о том, что в новом фильме про политика Владимира Жириновского Кологривый сыграет главную роль. Однако вскоре эту информацию опровергли.