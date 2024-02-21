Жившая в подъезде москвичка с детьми до сих пор не может попасть в свою квартиру

Жившая в подъезде с тремя детьми жительница Москвы до сих пор не может попасть в собственную квартиру. В интервью РИА "Новости" она рассказала, что её туда не впускают арендаторы.

"Они меня в квартиру не пускают, они там сменили замки... Я ему готова вернуть деньги частично, но он требует, чтобы я ему деньги вернула полностью", — сообщила собеседница информагентства.

Помимо того, многодетная мать пожаловалась журналистам на то, что находящийся в её квартире мужчина не собирается платить за своё проживание. Более того, по её словам, он намерен оставаться там и дальше, а его семья требует, чтобы москвичка всю его родню прописала на своей жилплощади.

"У меня есть сын-инвалид, у меня есть маленький сын, у меня есть кот, кошка, черепаха, собака хаски. Пока мы здесь проживаем, я 12 мест обзвонила, но хозяева отказали", — рассказала проживавшая в подъезде женщина.