Жившая в подъезде москвичка с детьми до сих пор не может попасть в свою квартиру
Арендаторы не впускают в собственную квартиру жившую в подъезде москвичку
Жившая в подъезде с тремя детьми жительница Москвы до сих пор не может попасть в собственную квартиру. В интервью РИА "Новости" она рассказала, что её туда не впускают арендаторы.
"Они меня в квартиру не пускают, они там сменили замки... Я ему готова вернуть деньги частично, но он требует, чтобы я ему деньги вернула полностью", — сообщила собеседница информагентства.
Помимо того, многодетная мать пожаловалась журналистам на то, что находящийся в её квартире мужчина не собирается платить за своё проживание. Более того, по её словам, он намерен оставаться там и дальше, а его семья требует, чтобы москвичка всю его родню прописала на своей жилплощади.
"У меня есть сын-инвалид, у меня есть маленький сын, у меня есть кот, кошка, черепаха, собака хаски. Пока мы здесь проживаем, я 12 мест обзвонила, но хозяева отказали", — рассказала проживавшая в подъезде женщина.
В столичном департаменте соцзащиты населения уже прокомментировали эту ситуацию. Они сообщили, что со своей стороны продолжают оказывать многодетной матери помощь, в том числе для них созданы комфортные условия проживания в социальной гостинице.
Как уже рассказывал Life.ru, общественность повергла в шок странная история о том, как москвичка с тремя детьми переехала в подъезд и сдала квартиру, получив от арендаторов более миллиона рублей. Позже женщину с ребятами переселили в соцгостиницу. Соцзащита пообещала помочь многодетной семье. Как впоследствии выяснилось, арендатором квартиры в ЖК "Сиреневый парк", которую на полгода сдала многодетная москвичка, оказался беженец с Украины, находящийся под домашним арестом.
t.me / Прокуратура Москвы