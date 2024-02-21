Некоторые клиенты "Киви банка" со стопроцентной вероятностью получат свои деньги, заявил экономист

Клиенты "Киви банка", на счетах которых было до 1,4 миллиона рублей, со стопроцентной вероятностью получат все свои деньги. Об этом рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Однако, указал эксперт, важно, чтобы в процессе возвращения средств в норме оказались соответствующие документы.

"Важно найти договоры для того, чтобы эти документы были под рукой. Потому что до этого мы были свидетелями того, как выяснялось, что была какая-то чёрная книга депозитов, которые не проходили официальным путём. Дай бог, что с этим банком этого не будет", — сказал он в беседе с "Лентой.ру".