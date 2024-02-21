Некоторые клиенты "Киви банка" со стопроцентной вероятностью получат свои деньги, заявил экономист
Экономист Ордов заявил, что клиентам "Киви банка" вернут до 1,4 миллиона рублей
Клиенты "Киви банка", на счетах которых было до 1,4 миллиона рублей, со стопроцентной вероятностью получат все свои деньги. Об этом рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Однако, указал эксперт, важно, чтобы в процессе возвращения средств в норме оказались соответствующие документы.
"Важно найти договоры для того, чтобы эти документы были под рукой. Потому что до этого мы были свидетелями того, как выяснялось, что была какая-то чёрная книга депозитов, которые не проходили официальным путём. Дай бог, что с этим банком этого не будет", — сказал он в беседе с "Лентой.ру".
Однако и в таком случае, успокоил клиентов Ордов, деньги получится вернуть, однако процесс может занять больше времени из-за необходимости доказать наличие депозита. Что касается компаний, работавших с "Киви банком", то у них будут осложнены трансакции. Судьба же активов на сумму свыше 1,4 миллиона рублей будет ясна после ревизии активов и обязательств кредитно-финансовой организации.
Напомним, 21 февраля Центробанк впервые почти за два года отозвал лицензию у кредитно-финансовой организации — "Киви банка". Решение регулятора объясняется систематическим нарушением законодательства по противодействию легализации преступных доходов и вовлечении "Киви" в расчёты между физическими лицами и теневым бизнесом. Сразу после громкой новости стали недоступны пополнение "Киви кошелька", а также платёжная система Contact, связанная с банком. Кроме того, офисы "Киви банка" оказались закрыты. В свою очередь, в Агентстве по страхованию вкладов заявили, что владельцы электронных кошельков могут обращаться к ним для подачи заявлений на получение выплат.
ТАСС / Владимир Гердо