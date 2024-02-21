Советник Пушилина: Киев эвакуирует из Курахова архивы, чиновников и СБУ

Киевские власти бегут из города Курахово — это значимый транспортный узел снабжения ВСУ, он находится в 21 километре от Марьинки. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

"В Курахово противник отступил после взятия нами Марьинки. Из Европы и США Зеленскому давали указания превратить Курахово в новую крепость. Но реальность говорит, что крепости из Курахова тоже не выйдет: оттуда уже эвакуированы архивы, чиновники и СБУ", — цитирует Гагина РИА "Новости".