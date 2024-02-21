Советник Пушилина: Киев эвакуирует из Курахова архивы, чиновников и СБУ
Киевские власти бегут из города Курахово — это значимый транспортный узел снабжения ВСУ, он находится в 21 километре от Марьинки. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
"В Курахово противник отступил после взятия нами Марьинки. Из Европы и США Зеленскому давали указания превратить Курахово в новую крепость. Но реальность говорит, что крепости из Курахова тоже не выйдет: оттуда уже эвакуированы архивы, чиновники и СБУ", — цитирует Гагина РИА "Новости".
Напомним, о полном освобождении Марьинки министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 25 декабря 2023 года. Как считают некоторые политологи, взятие такого стратегически важного пункта позволит разломать оборону ВСУ на Донецком направлении. При этом на днях — 17 февраля — ВС РФ взяли под контроль ещё один крупный город — Авдеевку. Президент РФ Владимир Путин назвал отход Вооружённых сил Украины из Авдеевки бегством.
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