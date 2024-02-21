В ВСУ обвинили New York Times в "российской пропаганде" из-за статьи про Авдеевку

Материал американской газеты The New York Times (NYT), в котором говорится, что при отступлении из Авдеевки в плен попало до тысячи военных ВСУ, является "российской пропагандой". В этом убеждён представитель оперативно-стратегической группировки Вооружённых сил Украины "Таврия" Дмитрий Лиховой.

"Источники, на которые [в газете] ссылаются, несостоятельны, так как нет таких людей. Пленные есть, однако их число не исчисляется сотнями. Эти заявления российской пропаганды относительно сотен и тысяч украинских пленных являются полной дезинформацией", — сказал он в эфире телеканала "Рада".