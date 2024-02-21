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21 февраля, 17:51

В ВСУ обвинили New York Times в "российской пропаганде" из-за статьи про Авдеевку

Представитель ВСУ Лиховой назвал пропагандой РФ статью NYT об Авдеевке

Материал американской газеты The New York Times (NYT), в котором говорится, что при отступлении из Авдеевки в плен попало до тысячи военных ВСУ, является "российской пропагандой". В этом убеждён представитель оперативно-стратегической группировки Вооружённых сил Украины "Таврия" Дмитрий Лиховой.

"Источники, на которые [в газете] ссылаются, несостоятельны, так как нет таких людей. Пленные есть, однако их число не исчисляется сотнями. Эти заявления российской пропаганды относительно сотен и тысяч украинских пленных являются полной дезинформацией", — сказал он в эфире телеканала "Рада".

По мнению Лихового, "РФ использует фейки, распространяющиеся авторитетными мировыми СМИ".

Напомним, 20 февраля New York Times писала, что киевский режим потерял в Авдеевке до тысячи военнослужащих. По данным газеты, минимум 850 солдат попали в плен или числятся пропавшими без вести.

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Как сообщал Life.ru, ВС РФ взяли под контроль Авдеевку 17 февраля. Военные зачистили город. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ за два дня — 17–18 февраля — потеряли в Авдеевке порядка 2400 военных. Президент РФ Владимир Путин назвал отход Вооружённых сил Украины из Авдеевки бегством.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Осипов
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