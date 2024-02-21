В ВСУ обвинили New York Times в "российской пропаганде" из-за статьи про Авдеевку
Представитель ВСУ Лиховой назвал пропагандой РФ статью NYT об Авдеевке
Материал американской газеты The New York Times (NYT), в котором говорится, что при отступлении из Авдеевки в плен попало до тысячи военных ВСУ, является "российской пропагандой". В этом убеждён представитель оперативно-стратегической группировки Вооружённых сил Украины "Таврия" Дмитрий Лиховой.
"Источники, на которые [в газете] ссылаются, несостоятельны, так как нет таких людей. Пленные есть, однако их число не исчисляется сотнями. Эти заявления российской пропаганды относительно сотен и тысяч украинских пленных являются полной дезинформацией", — сказал он в эфире телеканала "Рада".
По мнению Лихового, "РФ использует фейки, распространяющиеся авторитетными мировыми СМИ".
Напомним, 20 февраля New York Times писала, что киевский режим потерял в Авдеевке до тысячи военнослужащих. По данным газеты, минимум 850 солдат попали в плен или числятся пропавшими без вести.
Как сообщал Life.ru, ВС РФ взяли под контроль Авдеевку 17 февраля. Военные зачистили город. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ за два дня — 17–18 февраля — потеряли в Авдеевке порядка 2400 военных. Президент РФ Владимир Путин назвал отход Вооружённых сил Украины из Авдеевки бегством.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин