Эксперт оценил вероятность блокировки других кошельков после ситуации с "Киви"
Эксперт Кусков: Нет гарантий, что ситуация как с "Киви банком" не повторится
Разворачивающиеся события вокруг "Киви банка" — вполне ожидаемы, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" руководитель информационно-аналитического агентства "Телеком Дэйли" Денис Кусков. Он объяснил, что за последний год регулятор уже несколько раз вводил санкции в отношении структуры.
"Если люди следят за вложенными деньгами, то видели, что на протяжении последнего года, а то и больше к "Киви банку" были неоднократно применены санкции со стороны Центробанка", — пояснил Кусков.
Он порекомендовал россиянам осторожнее размещать свои деньги в таких системах, ведь никто не даёт гарантий, что подобное не повторится. Таким образом, люди должны понимать, какие несут риски, и оставлять себе сумму, необходимую для манёвра.
Напомним, 21 февраля Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", подобное решение регулятор принял впервые за почти два года. Это обосновано систематическим нарушением законодательства по противодействию легализации преступных доходов, а также связью организации с расчётами между физическими лицами и теневым бизнесом. Сразу после громкой новости перестали работать пополнение "Киви кошелька", а также связанная с банком платёжная система Contact. Кроме того, закрылись офисы "Киви банка". В свою очередь, вкладчики, уверяют в Агентстве по страхованию вкладов, могут обратиться с заявлением о получении выплат.
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