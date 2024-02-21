Эксперт оценил вероятность блокировки других кошельков после ситуации с "Киви"

Разворачивающиеся события вокруг "Киви банка" — вполне ожидаемы, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" руководитель информационно-аналитического агентства "Телеком Дэйли" Денис Кусков. Он объяснил, что за последний год регулятор уже несколько раз вводил санкции в отношении структуры.

"Если люди следят за вложенными деньгами, то видели, что на протяжении последнего года, а то и больше к "Киви банку" были неоднократно применены санкции со стороны Центробанка", — пояснил Кусков.