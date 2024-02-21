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21 февраля, 20:04

Эксперт оценил вероятность блокировки других кошельков после ситуации с "Киви"

Эксперт Кусков: Нет гарантий, что ситуация как с "Киви банком" не повторится

Разворачивающиеся события вокруг "Киви банка" — вполне ожидаемы, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" руководитель информационно-аналитического агентства "Телеком Дэйли" Денис Кусков. Он объяснил, что за последний год регулятор уже несколько раз вводил санкции в отношении структуры.

"Если люди следят за вложенными деньгами, то видели, что на протяжении последнего года, а то и больше к "Киви банку" были неоднократно применены санкции со стороны Центробанка", — пояснил Кусков.

Он порекомендовал россиянам осторожнее размещать свои деньги в таких системах, ведь никто не даёт гарантий, что подобное не повторится. Таким образом, люди должны понимать, какие несут риски, и оставлять себе сумму, необходимую для манёвра.

Экономист сообщила владельцам "Киви кошельков" плохие новости о будущем их средств
Экономист сообщила владельцам "Киви кошельков" плохие новости о будущем их средств

Напомним, 21 февраля Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", подобное решение регулятор принял впервые за почти два года. Это обосновано систематическим нарушением законодательства по противодействию легализации преступных доходов, а также связью организации с расчётами между физическими лицами и теневым бизнесом. Сразу после громкой новости перестали работать пополнение "Киви кошелька", а также связанная с банком платёжная система Contact. Кроме того, закрылись офисы "Киви банка". В свою очередь, вкладчики, уверяют в Агентстве по страхованию вкладов, могут обратиться с заявлением о получении выплат.

Обложка ©

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Анатолий Симоненко
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