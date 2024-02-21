Экономист сообщила владельцам "Киви кошельков" плохие новости о будущем их средств

Вопросы к "Киви банку", у которого Центробанк отозвал лицензию, появились ещё в прошлом году. Об этом заявила экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова. Тогда регулятор ограничил деятельность кредитно-финансовой организации, приостановив некоторые операции.

"Сразу же под удар попал и флагманский продукт организации — "Киви кошельки", популярные в России. Стало невозможно переводить с них средства на банковские счета и снимать наличные", — напомнила эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Также экономист пролила свет на судьбу крупных средств на "Киви кошельках" россиян. По её словам, их страховка Агентства по страхованию вкладов, увы, не покроет. При этом ранее была информация, что у "Киви банка", по предварительной оценке Центробанка РФ, хватит средств, чтобы вернуть деньги владельцам электронных кошельков. Возврат средств будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства "Киви банка" за счёт денег, полученных от реализации его активов и иного имущества.