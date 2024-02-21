Экономист сообщила владельцам "Киви кошельков" плохие новости о будущем их средств
Экономист Проданова: Страховка АСВ не касается денег на "Киви кошельках" россиян
Вопросы к "Киви банку", у которого Центробанк отозвал лицензию, появились ещё в прошлом году. Об этом заявила экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова. Тогда регулятор ограничил деятельность кредитно-финансовой организации, приостановив некоторые операции.
"Сразу же под удар попал и флагманский продукт организации — "Киви кошельки", популярные в России. Стало невозможно переводить с них средства на банковские счета и снимать наличные", — напомнила эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Также экономист пролила свет на судьбу крупных средств на "Киви кошельках" россиян. По её словам, их страховка Агентства по страхованию вкладов, увы, не покроет. При этом ранее была информация, что у "Киви банка", по предварительной оценке Центробанка РФ, хватит средств, чтобы вернуть деньги владельцам электронных кошельков. Возврат средств будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства "Киви банка" за счёт денег, полученных от реализации его активов и иного имущества.
Напомним, 21 февраля Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", подобное решение регулятор принял впервые за почти два года. Это обосновано систематическим нарушением законодательства по противодействию легализации преступных доходов, а также связью организации с расчётами между физическими лицами и теневым бизнесом. Сразу после громкой новости перестали работать пополнение "Киви кошелька", а также связанная с банком платёжная система Contact. Кроме того, закрылись офисы "Киви банка". В свою очередь, вкладчики, уверяют в Агентстве по страхованию вкладов, могут обратиться с заявлением о получении выплат.
ТАСС / Донат Сорокин