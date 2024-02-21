ЦБ счёл достаточными средства "Киви банка" для возврата денег с электронных кошельков клиентов
ЦБ: У "Киви банка" хватит средств для возврата денег с электронных кошельков
У "Киви банка", по предварительной оценке Центробанка РФ, хватит средств, чтобы вернуть деньги владельцам электронных кошельков. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
"В силу закона о страховании вкладов обязательства по денежным средствам, размещённым на электронных кошельках граждан, не подлежат страхованию (п. 5 ч. 2 ст. 5 177-ФЗ)", — приводит ТАСС слова представителя Центробанка.
Возврат средств будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства "Киви банка" за счёт денег, полученных от реализации его активов и иного имущества. Вместе с этим в ЦБ дополнили, что банк проводил переводы похищенных средств в пользу дропперов и другие незаконные финансовые услуги. В регуляторе пояснили, что бизнес-модель этого банка по большей мере была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов, в том числе для теневого игорного бизнеса, криптовалютных обменников.
Напомним, 21 февраля Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", что стало первым таким случаем за последние полтора года. Регулятор обосновал решение систематическим нарушением законодательства по противодействию легализации преступных доходов, а также вовлечением организации в расчёты между физлицами и теневым бизнесом. После этого россияне не смогли сделать пополнение "Киви кошелька", а также перестала быть доступной платёжная система Contact, связанная с банком. В этот же день офисы "Киви банка" оказались закрыты. В Агентстве по страхованию вкладов заявили, что владельцы электронных кошельков могут обращаться к ним для подачи заявлений о получении выплат.
ТАСС / Александр Демьянчук