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21 февраля, 13:51

ЦБ счёл достаточными средства "Киви банка" для возврата денег с электронных кошельков клиентов

ЦБ: У "Киви банка" хватит средств для возврата денег с электронных кошельков

У "Киви банка", по предварительной оценке Центробанка РФ, хватит средств, чтобы вернуть деньги владельцам электронных кошельков. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"В силу закона о страховании вкладов обязательства по денежным средствам, размещённым на электронных кошельках граждан, не подлежат страхованию (п. 5 ч. 2 ст. 5 177-ФЗ)", — приводит ТАСС слова представителя Центробанка.

Некоторые клиенты "Киви банка" со стопроцентной вероятностью получат свои деньги, заявил экономист
Некоторые клиенты "Киви банка" со стопроцентной вероятностью получат свои деньги, заявил экономист

Возврат средств будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства "Киви банка" за счёт денег, полученных от реализации его активов и иного имущества. Вместе с этим в ЦБ дополнили, что банк проводил переводы похищенных средств в пользу дропперов и другие незаконные финансовые услуги. В регуляторе пояснили, что бизнес-модель этого банка по большей мере была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов, в том числе для теневого игорного бизнеса, криптовалютных обменников.

Напомним, 21 февраля Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", что стало первым таким случаем за последние полтора года. Регулятор обосновал решение систематическим нарушением законодательства по противодействию легализации преступных доходов, а также вовлечением организации в расчёты между физлицами и теневым бизнесом. После этого россияне не смогли сделать пополнение "Киви кошелька", а также перестала быть доступной платёжная система Contact, связанная с банком. В этот же день офисы "Киви банка" оказались закрыты. В Агентстве по страхованию вкладов заявили, что владельцы электронных кошельков могут обращаться к ним для подачи заявлений о получении выплат.

Аналитик оценил шансы онлайн-вкладчиков "Киви банка" на возврат денег
Аналитик оценил шансы онлайн-вкладчиков "Киви банка" на возврат денег
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ТАСС / Александр Демьянчук

Дарья Нарыкова
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