ЦБ счёл достаточными средства "Киви банка" для возврата денег с электронных кошельков клиентов

Возврат средств будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства "Киви банка" за счёт денег, полученных от реализации его активов и иного имущества. Вместе с этим в ЦБ дополнили, что банк проводил переводы похищенных средств в пользу дропперов и другие незаконные финансовые услуги. В регуляторе пояснили, что бизнес-модель этого банка по большей мере была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов, в том числе для теневого игорного бизнеса, криптовалютных обменников.